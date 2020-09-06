Глава Сербии напомнил, что Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич осудил пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая отреагировала на визит государственной делегации Сербии в столицу Соединенных Штатов.

На своей странице в "Фейсбуке" Захарова выложила противоречивый, по мнению ряда пользователей, пост. Официальный представитель МИД РФ опубликовала снимок главы Сербии, который сидит напротив Дональда Трампа и прикрепила к фото кадр из фильма "Основной инстинкт".

"Я ей отвечать не буду", – в ответ на это заявил Вучич, отметив, что таким образом Мария Захарова продемонстрировала свой "примитивизм и невоспитанность". Судя по всему, шутка все же задела его за живое.

Политик также добавил: ему жаль, что она позволила себе такое поведение.

"Я и там защищал наши отношения с РФ, и там я отказался подписать, что будем покупать сжиженный природный газ (в США), который в 2,5 раза дороже, что было в первоначальном документе", – цитирует сербского лидера РИА "Новости".

Напомним, что сербская делегация совершила визит в США, в ходе которого было подписан договор об экономическом сотрудничестве между Косово и Сербией.

К слову, такая "шутка" со стороны Марии Захаровой серьезно обидела сербов.