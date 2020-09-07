МИД Польши оценил подлинность телефонного разговора о Навальном

Ранее на этот счет высказались в Германии

"Слитая" запись переговоров Варшавы и Берлина по поводу "отравления" Навального, согласно версии польского МИД, не может быть правдой. В Министерстве иностранных дел страны опровергли информацию о том, что Польша обсуждала с Германией этот вопрос, пишет РИА "Новости". 

Как напоминает "Царьград", о наличии "неоспоримых" доказательств по делу Навального заявил Александр Лукашенко во время встречи с Михаилом Мишустиным в Минске. Позже белорусский президент опубликовал запись переговоров на государственном телевидении. 

Еще до того, как запись стала доступна общественности, о ее подлинности высказались в Берлине. Там сообщали, что никакого разговора с Варшавой не было, а все заявления Лукашенко на этот счет – вранье.

Евгения НАГОРСКАЯ

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