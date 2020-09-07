Санкции коснутся более 30 человек, которые ответственны за выборы и разгон демонстраций

Евросоюз собирается ввести санкции против 31 белорусского чиновника к середине сентября. В их число входит глава МВД Республики Юрий Караваев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех не названных дипломатов. По их данным, меры приняты в связи с президентскими выборами 9 августа, после которых в ЕС не признали победу действующего президента Александра Лукашенко.

По данным иcточников, вошедшие в санкционный список чиновники ответственны за проведение выборов, насилие и разгон демонстраций.

Проголосовать за санкции должны все 27 стран Евросоюза. Пока этого не сделали лишь Греция и Кипр, которые стараются "протолкнуть" санкции против Турции. Греки пытаются использовать ситуацию в своих интересах.