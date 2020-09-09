В России готовят государственный переворот - заявление эксперта

В России готовят государственный переворот - заявление эксперта
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он может пойти по двум сценариям

Митинги в Белоруссии – лишь репетиция событий, которые могут развернуться в России в 2024 году – именно тогда западные силы намереваются раскачать обстановку в стране, считает экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Карнаухов. 

Однако, вероятно, четыре года ждать не захотят. Ситуация с Навальным может дать возможность запустить один из возможных сценариев в ход уже в следующем году. 

Как рассказал Карнаухов сайту "Комсомольская правда", сейчас раскачивать обстановку пытаются с помощью создания образа врага, "кропотливо выстраивая образ демона". Белорусские митинги – один из примеров того, как Запад намерен провернуть госпереворот в России. Тем не менее возможен и другой сценарий. 

Эксперт привел в пример ситуацию вокруг Башара Асада. 

"Под окном дворца Асада журчал фонтан, пели птицы, а CNN и BBC показывали, как там идут столкновения "мирных повстанцев" с военными, льется кровь, жгут покрышки. Хотя в реальности все это снималось в студии, и ничего подобного не было", – напомнил Карнаухов. 

Сейчас митингующим не нужны лидеры протеста, как это было на украинском майдане. Протестные силы делают ставку на людей с уголовной культурой, готовых пойти на радикальные шаги во время митинга. 

После президентских выборов в Белоруссии Александр Лукашенко все чаще обращается к своему "старшему брату" за помощью. В ближайшее время Владимир Путин должен встретиться с лидером соседней страны в Москве. Сбежавший экс-советник российского главы рассказал, какие тайные планы строит Кремль насчет Минска. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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