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Задержанный накануне заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов обвиняется в хищении 600 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Подозревают, что чиновник похитил средства, предназначавшиеся для создания информационной системы Минэнерго – всего выделили 968 млн руб., из которых 603 млн пропали. СК установил, что к этому делу причастен Тихонов, его советник Роман Рыжков и вице-президенты компании "Ланит".
Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
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