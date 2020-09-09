Замминистра энергетики России обвинили в хищении средств

Свою вину чиновник не признает

Задержанный накануне заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов обвиняется в хищении 600 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России. 

Подозревают, что чиновник похитил средства, предназначавшиеся для создания информационной системы Минэнерго – всего выделили 968 млн руб., из которых 603 млн пропали. СК установил, что к этому делу причастен Тихонов, его советник Роман Рыжков и вице-президенты компании "Ланит". 

Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Евгения НАГОРСКАЯ

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