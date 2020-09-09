Интеграции с Россией не будет: Лукашенко не готов "сдать" Белоруссию

Интеграции с Россией не будет: Лукашенко не готов "сдать" Белоруссию
Александр Лукашенко. Фото: /NIKOLAI PETROV / BELTA POOL / POOL
В Кремле назвали слухи об объединении двух стран "чушью"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что интеграция Республики и России в том виде, в котором она прописана в союзном договоре, уже не реальна. По его словам, выросло уже два поколения, и сегодня "уже не возможно ту интеграцию реализовать".

По данным телеграм-канала "Пул Первого", который ассоциируют с пресс-службой белорусского президента, визит Лукашенко в Мосву должен состояться на следующей неделе. В Кремле темами переговоров назвали торгово-экономические вопросы, включая реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Россией. Однако оппозиционные СМИ двух странуверяют, что Лукашенко в обмен на свою поддержку может "сдать" страну России, то есть лишить белорусов суверенитета.

В Кремле уже назвали эту версию "полной чушью". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью "Интерфаксу" заверил, что "никаких слияний, поглощений и так далее не может быть как результат визита".

На данный момент ситуация в Беларуси останется напряженной. Накануне стало известно о задержании координатора штаба конкурента Лукашенко Виктора Бабарико. Затем Мария Колесникова нашлась в СИЗО №1 в Минске.

Позже стало известно и об аресте юриста Илья Салея. На улицах продолжаются протесты, идут задержания, на предприятиях продолжаются забастовки. По подсчетам РБК, доля белорусских заводов с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП, что, несомненно, отразится на экономике.

Александр ИЛЬИН

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