Интеграции с Россией не будет: Лукашенко не готов "сдать" Белоруссию
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что интеграция Республики и России в том виде, в котором она прописана в союзном договоре, уже не реальна. По его словам, выросло уже два поколения, и сегодня "уже не возможно ту интеграцию реализовать".
По данным телеграм-канала "Пул Первого", который ассоциируют с пресс-службой белорусского президента, визит Лукашенко в Мосву должен состояться на следующей неделе. В Кремле темами переговоров назвали торгово-экономические вопросы, включая реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Россией. Однако оппозиционные СМИ двух странуверяют, что Лукашенко в обмен на свою поддержку может "сдать" страну России, то есть лишить белорусов суверенитета.
В Кремле уже назвали эту версию "полной чушью". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью "Интерфаксу" заверил, что "никаких слияний, поглощений и так далее не может быть как результат визита".
На данный момент ситуация в Беларуси останется напряженной. Накануне стало известно о задержании координатора штаба конкурента Лукашенко Виктора Бабарико. Затем Мария Колесникова нашлась в СИЗО №1 в Минске.
Позже стало известно и об аресте юриста Илья Салея. На улицах продолжаются протесты, идут задержания, на предприятиях продолжаются забастовки. По подсчетам РБК, доля белорусских заводов с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП, что, несомненно, отразится на экономике.
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