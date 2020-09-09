"Выкинутая" у границы Колесникова нашлись в минском СИЗО
Похищенная в центре Минска член КС Мария Колесникова нашлась. После всех скандалов, что начались с известием о похищении, женщина оказалась в минском СИЗО.
О том, что Колесникову смогли найти, сообщила ее адвокат, передает РИА "Новости".
Напомним, о том, что соратницу Тихановской похитили, сообщили в СМИ пару дней назад. Указывалось, что Колесникову силой затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Позже появилась информация, что соратники не дали ей сбежать в Украину, выпихнув прямо у границ.
Когда появилась информация о том, что Мария Колесникова похищена, США пригрозили Белоруссии наказанием.
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