"Выкинутая" у границы Колесникова нашлись в минском СИЗО

По слухам, женщина порвала паспорт прямо у украинской границы

Похищенная в центре Минска член КС Мария Колесникова нашлась. После всех скандалов, что начались с известием о похищении, женщина оказалась в минском СИЗО. 

О том, что Колесникову смогли найти, сообщила ее адвокат, передает РИА "Новости". 

Напомним, о том, что соратницу Тихановской похитили, сообщили в СМИ пару дней назад. Указывалось, что Колесникову силой затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 

Позже появилась информация, что соратники не дали ей сбежать в Украину, выпихнув прямо у границ. 

Когда появилась информация о том, что Мария Колесникова похищена, США пригрозили Белоруссии наказанием.

Евгения НАГОРСКАЯ

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