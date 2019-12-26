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Постные блюда на любой вкус: рецепты на Новый год

Постные блюда на любой вкус: рецепты на Новый год
Кадр youtube.com
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Салаты и горячие блюда оценят все, кто отказался от животной пищи

Новый год приходится на рождественский пост. Для тех, кто его соблюдает, "Утро" собрало рецепты простых и очень вкусных салатов к праздничному столу. 

Теплый салат 

Например, салат с грибами и нутом. Последний необходимо замочить на ночь в кипяченой воде. Утром жидкость слить, а нут обжаривать без масла примерно пять минут. Грибы промыть, порезать и также отправить на сковороду, но уже смазанную растительным маслом. Оба ингредиента перемешиваются в горячем виде и выкладываются на листья салата. Блюдо заправляется оливковым маслом. На все про все уйдет 20 минут. 

Тыква с апельсином 

Для приготовления пикантного и очень сытного салата понадобятся полкилограмма отваренной на пару тыквы, один апельсин, 80 г грецких орехов, 100 г листьев шпината, 1 чайная ложка лимонного сока и 2 столовые ложки меда. Орехи следует измельчить, из апельсина – выжать сок, смешать его с медом и лимонным соком. Кусочки тыквы выложить в салатник и заправить полученным соусом, посыпав сверху орехами и украсив листьями салата. 

Свекла с грейпфрутом 

В нежный салат входит запеченная в фольге и порезанная на произвольные кусочки свекла и грейпфрут, из которого вырезается и очищается от пленки мякоть. Затем нужно порвать на блюдо листья салата, сверху разложить свеклу и грейпфрут. Все солится и перчится. Из оставшегося грейпфрута выжимаются остатки сока, которым поливается салат. Сверху блюдо необходимо сбрызнуть оливковым маслом и посыпать кедровыми орешками. 

Горячее блюдо 

Простой рецепт займет всего час времени. Для его приготовления необходимы 2 цукини, 6 шампиньонов, морковь, луковица, зубчик чеснока, полстоловых ложки томатной пасты, растительное масло, соль и перец по вкусу. Цукини разрезаются вдоль, из них удаляется мякоть, которая затем измельчается и смешивается  с грибами. Морковь надо пропустить через крупную терку. Лук и чеснок – порубить и отправить на сковороду с растительным маслом, пока они не станут прозрачными. Затем туда же отправить морковь. Все вместе обжаривать 5 минут, после добавить грибы и мякоть цукини. И оставить на огне еще на 5 – 7 минут. После в сковороду положить томатную пасту, всю смесь посолить, поперчить и жарить порядка 5 минут. Начинку уложить в "лодочки" из цукини и запекать в разогретой до 180° С духовке 15 – 20 минут. 

Приятного аппетита! 

Все рецепты представлены в журнале "Домашний повар". 

Ксения АНДРЕЕВА

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