В христианский праздник 7 января нужно обязательно подать это блюдо

Рождественский стол должен быть накрыт правильно. Это привлечет в дом удачу и достаток и убережет от бед. Одним из традиционных угощений в сочельник и Рождество на Руси издавна было сочиво, или кутья. Это сладкая каша, в которую добавляют мак, сухофрукты, а сегодня даже шоколад.

Приготовить это блюдо можно и из риса. Понадобится стакан пропаренного риса, по горсти изюма, чернослива, кураги, также можно добавить орехи, которые вы любите: миндаль, фундук, грецкие, около 50 граммов мака и жидкий мед.

Главный секрет вкусной кутьи в правильном приготовлении риса. Он должен быть рассыпчатым. Для этого нужно как следует его промыть под проточной водой. Затем заливаем его в кастрюле водой один к одному, добавляем немного соли и варим на маленьком огне около десяти минут. Затем даем рису настояться под крышкой еще минут десять, сливаем воду и промываем холодной водой.

Чтобы сухофрукты были мягкими, залейте их кипятком и оставьте минут на 20. Мак нужно проварить – для этого заливаем водой в кастрюле (примерно на палец выше зерен). Варить нужно около 20 минут, помешивая. Воду в конце сливать не надо. Прямо туда добавляем мед и отправляем в блендер – получится маковая заправка для сочива.

Орехи и сухофрукты мелко режем. В рис сначала добавляем мак, а потому – сухофрукты с орехами, пишет автор канала "Наша Дача" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" писало, что нужно подавать на стол на Рождество– 2020.