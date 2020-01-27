Приготовление оригинального рецепта не требует много сил и времени

Холодец из овощного ассорти – диетический вариант любимого многими блюда. По вкусу он не уступает студню из мяса.

А рецепт необычного холодца прост, как дважды два. Для его приготовления берем говяжьи и свиные кости и срезаем с них мясо.

Также подойдет набор из овощей, которые есть дома. Например, в оригинальном блюде будут прекрасно сочетаться морковь, китайская капуста, брокколи, зеленый горошек, лук, чеснок, спаржа, сельдерей, сладкий и острый перец.

Кости необходимо залить водой и томить на медленном огне в течение всей ночи. Овощи шинкуются и отправляются на сковороду на 4 минуты. Огонь на плите, по рецепту, при этом должен быть на максимуме.

Затем овощи выкладываются в емкости для холодца и заливаются настоявшимся бульоном от костей. В него, кстати, не лишним будет также добавить соль, чеснок и лавровый лист, что забыла сделать автор Яндекс Дзен канала "DiDinfo". И все равно, отмечает интернет-кулинар, овощной холодец получился невероятно вкусным.

"Это песня и слюна до колен. Если бы мне такое предложили в Мишленовском ресторане со звездами и потом объяснили, что это стоит 500 евро – отдала бы не задумываясь", – заявила виртуальный повар (орфография и пунктуация авторские).



Ранее "Утро" поделилось рецептом питательного салата "Аленушка".