Нужные продукты найдутся у каждого

Когда на кулинарные изыски нет денег или времени, а сладкого очень хочется, выручит Crazy Cake, или "Сумасшедший пирог", который, по легенде, придумали американские домохозяйки во время Великой депрессии. Прелесть его в том, что он обойдется в копейки и очень быстро готовится. Кроме того, его можно печь в пост. "Утро" предлагает свой вариант рецепта шоколадного "Сумасшедшего пирога" – с грецкими орехами.

Ингредиенты:

мука – полтора стакана

сахар – один стакан

какао (без сахара и прочих добавок) – пять столовых ложек

растительное масло – шесть столовых ложек

вода – один стакан

разрыхлитель – две чайные ложки

ванилин

грецкие орехи

Пошаговый рецепт приготовления Crazy Cake:

1. Все сухие ингредиенты высыпаем в миску и перемешиваем венчиком

2. Орехи обжариваем, рубим ножом и отправляем к сыпучим продуктам

3. Добавляем туда же воду и растительное масло, взбиваем миксером

4. Выливаем тесто в форму (лучше взять разъемную)

5. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 30 – 40 минут

"Сумасшедший пирог" получается очень похожим по текстуре на брауни. Влажный, с насыщенным шоколадным вкусом, он станет отличным угощением к чаю и кофе. Если вы хотите сделать более праздничным, пропитайте пирог заварным кремом. Сварите шоколадную глазурь и украсьте его сверху.