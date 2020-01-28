Сумасшедший пирог: рецепт дешевой выпечки к чаю
Когда на кулинарные изыски нет денег или времени, а сладкого очень хочется, выручит Crazy Cake, или "Сумасшедший пирог", который, по легенде, придумали американские домохозяйки во время Великой депрессии. Прелесть его в том, что он обойдется в копейки и очень быстро готовится. Кроме того, его можно печь в пост. "Утро" предлагает свой вариант рецепта шоколадного "Сумасшедшего пирога" – с грецкими орехами.
Ингредиенты:
мука – полтора стакана
сахар – один стакан
какао (без сахара и прочих добавок) – пять столовых ложек
растительное масло – шесть столовых ложек
вода – один стакан
разрыхлитель – две чайные ложки
ванилин
грецкие орехи
Пошаговый рецепт приготовления Crazy Cake:
1. Все сухие ингредиенты высыпаем в миску и перемешиваем венчиком
2. Орехи обжариваем, рубим ножом и отправляем к сыпучим продуктам
3. Добавляем туда же воду и растительное масло, взбиваем миксером
4. Выливаем тесто в форму (лучше взять разъемную)
5. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 30 – 40 минут
"Сумасшедший пирог" получается очень похожим по текстуре на брауни. Влажный, с насыщенным шоколадным вкусом, он станет отличным угощением к чаю и кофе. Если вы хотите сделать более праздничным, пропитайте пирог заварным кремом. Сварите шоколадную глазурь и украсьте его сверху.
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