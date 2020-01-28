Легкий способ похудеть: обычный чай со специями укротит аппетит
Похудеть легко поможет мгновенно утоляющий голод напиток. Чудо-чай под названием "Не хочу есть" создан специально для людей со зверским аппетитом, который дает себя знать особенно по вечерам
Укротить его за ужином и избежать срывов вполне реально, если выпить чая для похудения, в который входят подручные пряности и травы. На пол-литра чистой воды необходимо взять чайную ложку тертого имбиря, парочку лавровых листов, полчайной ложки тмина и столько же молотой корицы. Листья зеленого или любого другого чая каждый добавляет по своему вкусу.
Ведь кто-то любит напиток покрепче, а кто-то пьет еле заваренный чай. Все ингредиенты, кроме чайных листьев, которые добавляются в последнюю очередь, за пять минут до готовности, кипятятся в воде примерно полчаса. Перед употреблением автор Яндекс Дзен канала "Семья+Я" рекомендует процедить волшебное средство.
А еще советует не класть слишком много имбиря. Зато чудо-чая следует наварить сразу побольше. Тем, кто мечтает поскорее избавиться от ненавистных килограммов, лучше приготовить не меньше литра напитка.
Ранее "Утро" поделилось рецептом салата для похудения.
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