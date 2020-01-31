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Вкусно и по карману: рецепт сытной лепешки к завтраку

Вкусно и по карману: рецепт сытной лепешки к завтраку
Фото: pixabay.com
Все ингредиенты для блюда найдутся в холодильнике у каждой хозяйки

Рецепт испанской тортильи в подметки не годится своему российскому аналогу. Его можно готовить хоть каждый день и не стыдно поставить на праздничный стол. Это блюдо станет прекрасной заменой яичнице.

Аппетитная лепешка по-русски не требует к себе много внимания, готовится невероятно быстро и не ударит по карману. Ведь в ее составе – ингредиенты, которые, как правило, есть в холодильнике у каждой хозяйки. Это картофель (300 г), яйца (2 шт), копченая колбаса или бекон (30 г), зеленый и репчатый лук (100 г), морковь (50 г), чеснок, соевый соус (20 мл), соль с перцем – по вкусу. 

Очищенный картофель перетирается на крупной терке, как и лук. "Кашицу" надо избавить от сока, отжав руками, вбить туда яйца и перемешать. Затем в общую миску добавляется перетертая морковь, мелко нарезанная колбаса и соевый соус. Все солится, перчится и тщательно перемешивается. 

Получившуюся массу необходимо вылить на горячую сковороду и равномерно распределить по ней. В закрытой посуде тортилья готовится 7 минут. Затем автор Яндекс Дзен канала "Вкусно и не дорого" советует прижать лепешку крышкой и перевернуть. Обратная сторона жарится еще 5-7 минут. 

Спустя это время прижмите крышкой "тортилью" и переверните ее на другую сторону и так же обжаривайте в течении 5-7 минут. Готовая лепешка посыпается зеленью и чесноком. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного салата с необычной подачей. 

Ксения АНДРЕЕВА

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