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Рецепт от шеф-повара: ребра по-охотничьи скрасят холодный зимний вечер

Рецепт от шеф-повара: ребра по-охотничьи скрасят холодный зимний вечер
Кадр youtube.com
Блюдо для гурманов не уступает кушанью из ресторанного меню
Нежнейшим охотничьим рагу из ребер можно накормить большую компанию. Мясо в ароматном и аппетитном кушанье получается настолько мягким, что отскакивает от косточки без каких-либо усилий. 

О таком блюде обычно говорят: можно есть губами. Для холодных зимних вечером лучшего угощения придумать сложно. А для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
  • Полтора-два килограмма говяжьих ребер или лосося;
  • 250-300 г белых грибов;
  • Морковь;
  • Свекла;
  • Мука;
  • Зеленый лук и 2 шт красного лука;
  • Квас;
  • Растительное масло;
  • Соль;
  • Лавровый лист;
  • Гвоздика;
  • Черный перец горошком.

Для начала вымачиваем ребра. Лучше, конечно, их залить водой на целую ночь, но и 4-х часов будет достаточно. Избавляем основной ингредиент от лишней влаги с помощью салфеток, разрезаем по кусочкам, солим и обильно посыпаем мукой. 

В таком виде ребра обжариваются на растительном масле в кастрюле до корочки. Затем туда следует добавить все специи и немного кваса, чтобы ребра не сильно утопали в нем. Содержимое доводится до кипения и дальше тушится на медленном огне. 

Чтобы не терять времени даром, можно заняться овощами. Их надо крупно порезать, выложить на сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжечь горелкой и добавить несколько щепоток муки. Компанию слегка обжаренным овощам должны составить крупные кусочки белых грибов.

Как только они пустят сок, все содержимое сковороды следует отправить к ребрам и тушить 3 часа. Готовое блюдо раскладывается по тарелкам, посыпается зеленью и луком, пишет автор Яндекс Дзен канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".  

Ранее "Утро" поделилось рецептом свиных ребрышек в духовке.

Ксения АНДРЕЕВА

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