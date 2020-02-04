Блюдо для гурманов не уступает кушанью из ресторанного меню

Нежнейшим охотничьим рагу из ребер можно накормить большую компанию. Мясо в ароматном и аппетитном кушанье получается настолько мягким, что отскакивает от косточки без каких-либо усилий.





О таком блюде обычно говорят: можно есть губами. Для холодных зимних вечером лучшего угощения придумать сложно. А для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Полтора-два килограмма говяжьих ребер или лосося;

250-300 г белых грибов;



Морковь;

Свекла;

Мука;

Зеленый лук и 2 шт красного лука;

Квас;

Растительное масло;

Соль;

Лавровый лист;

Гвоздика;

Черный перец горошком.

Для начала вымачиваем ребра. Лучше, конечно, их залить водой на целую ночь, но и 4-х часов будет достаточно. Избавляем основной ингредиент от лишней влаги с помощью салфеток, разрезаем по кусочкам, солим и обильно посыпаем мукой.

В таком виде ребра обжариваются на растительном масле в кастрюле до корочки. Затем туда следует добавить все специи и немного кваса, чтобы ребра не сильно утопали в нем. Содержимое доводится до кипения и дальше тушится на медленном огне.

Чтобы не терять времени даром, можно заняться овощами. Их надо крупно порезать, выложить на сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжечь горелкой и добавить несколько щепоток муки. Компанию слегка обжаренным овощам должны составить крупные кусочки белых грибов.

Как только они пустят сок, все содержимое сковороды следует отправить к ребрам и тушить 3 часа. Готовое блюдо раскладывается по тарелкам, посыпается зеленью и луком, пишет автор Яндекс Дзен канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".

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