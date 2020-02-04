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"Заморское" чудо: рецепт бюджетного салата из простых ингредиентов

"Заморское" чудо: рецепт бюджетного салата из простых ингредиентов
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Приготовление оригинального блюда не требует кулинарных навыков, поэтому под силу каждому

Салат "Замосркий" прекрасно подойдет как для праздничного ужина, так и на обед в будни. У тех, кто  попробовал блюдо однажды, оно стало частым гостем на столе. 

Салат необычайно прост в приготовлении, да и ингредиенты для него есть на прилавках в любом магазине. Несмотря на название кушанья, в его состав входят не экзотические, а самые обычные продукты, цены на которые по карману каждому. 

Итак, салат "Заморский" состоит из:

– 3-х отварных яиц;

– банки консервированной горбуши;

– луковицы для салата;

– 2-3-х помидоров;

– пучка зелени и укропа;

– банки оливок;

– 250-300 г пекинской капусты;

– 100 г твердого сыра;

– лимона. 

Горбушу в банке необходимо избавить от сока и размять вилкой. Помидоры освободить от мякоти и измельчить их, так же как лук и зелень. А вот капусту нужно крупно порвать или порезать. Сыр пропустить через крупную терку и пополам разрезать оливки. Все ингредиенты для салата смешиваются, солятся, перчатся и сбрызгиваются лимонным соком.

Туда же можно добавить немного мелко натертой цедры лимона. "Заморское" блюдо заправляется оливковым маслом или майонезом. Салат готовится очень быстро, так как специально ничего готовить не надо, лишь только отварить яйца, отмечает автор Яндекс Дзен канала "Рецепты из старой тетради". 

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата на скорую руку "Поцелую любовницы". 

Ксения АНДРЕЕВА

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