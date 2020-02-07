Горячую закуску сможет приготовить даже начинающий кулинар

Оригинальное блюдо из куриных желудков нравится всем и никогда не приедается. Приготовить его очень просто, оно подойдет и для домашнего обеда, и для приема гостей.

Ингредиенты

Куриные желудки 700 г

Свежие помидоры 2 шт.

Маринованные огурцы 2 шт.

Морковь 1 шт.

Сметана 2 ст. ложки

Сыр – 100 г

Соль, хмели-сунели, сушеный чеснок и молотый черный перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления куриных желудочков

Хорошо промыть куриные желудки, залить водой, варить 1,5-2 часа, до полной готовности. Пока мясо варится, приготовить подливку. Луковицу, нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Маринованные огурцы нарезать тонкими кружочками.

Отваренные куриные желудочки обжарить на растительном масле в течение нескольких минут. Добавить лук, морковь и маринованные огурцы. Все смешать и обжарить.

Прибавить к куриным желудочкам сметану, нарезанные дольками томаты, влить полстакана бульона, в котором варились желудки. Все потушить еще полчаса. Затем добавить сухой чеснок, перец, хмели-сунели. В конце готовки посыпать сыром, накрыть крышкой, выключить и дать постоять пару минут, пишет автор блога "Кулинарная династия" на "Яндекс Дзен".

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