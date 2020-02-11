Отбивные из печени: простой рецепт для всей семьи
Жареная печень не всем приходится по вкусу. Но этот рецепт заставит многих изменить свое отношение к блюду. “Утро.ру” рассказывает, как за 40 минут приготовить сытные отбивные для близких.
Ингредиенты:
600 граммов говяжьей печени
5 столовых ложек муки
2 яйца
2 головки лука
120 мл сметаны
2 столовые ложки растительного масла
соль и приправы по вкусу
Приготовление отбивных из печени:
Сначала печень надо промыть и очистить от пленок. Мясо нарезаем на пластины толщиной около одного сантиметра и аккуратно отбиваем под пищевой пленкой.
В отдельной посуде взбиваем два яйца, солим и перчим подготовленную печень. Каждый кусок в яичной смеси обмакиваем в муку с двух сторон. На сковородку наливаем растительное масло и обжариваем печень до равномерной золотистой корочки.
Отправляем печень в глубокую сковороду и заливаем горячей водой. Тушим отбивные около 25-30 минут.
Далее готовим смесь из сметаны и обжаренного на масле лука, добавляем к печени и продолжаем тушить дополнительные 5-7 минут.
Посыпаем готовое блюдо зеленью и подаем с гарниром на выбор.
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