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Отбивные из печени: простой рецепт для всей семьи

Отбивные из печени: простой рецепт для всей семьи
Фото: YAY\TASS
Сытное блюдо готовится меньше часа

Жареная печень не всем приходится по вкусу. Но этот рецепт заставит многих изменить свое отношение к блюду. “Утро.ру” рассказывает, как за 40 минут приготовить сытные отбивные для близких.

Ингредиенты:

600 граммов говяжьей печени

5 столовых ложек муки

2 яйца

2 головки лука

120 мл сметаны

2 столовые ложки растительного масла

соль и приправы по вкусу

Приготовление отбивных из печени:

Сначала печень надо промыть и очистить от пленок. Мясо нарезаем на пластины толщиной около одного сантиметра и аккуратно отбиваем под пищевой пленкой.

В отдельной посуде взбиваем два яйца, солим и перчим подготовленную печень. Каждый кусок в яичной смеси обмакиваем в муку с двух сторон. На сковородку наливаем растительное масло и обжариваем печень до равномерной золотистой корочки.

Отправляем печень в глубокую сковороду и заливаем горячей водой. Тушим отбивные около 25-30 минут.

Далее готовим смесь из сметаны и обжаренного на масле лука, добавляем к печени и продолжаем тушить дополнительные 5-7 минут.

Посыпаем готовое блюдо зеленью и подаем с гарниром на выбор.

Ранее "Утро" делилось рецептом блинов с начинкой на Масленицу – 2020.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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