Куриные котлеты: улучшенный рецепт привычного блюда
Для приготовления этих котлет даже не нужна мясорубка: необходимые инструменты под рукой на каждой кухне. Новое вкусовое сочетание этого популярного блюда на ужин откроется с помощью горчицы.
Ингредиенты:
500 г свинины (постная часть)
2 яйца
1 репчатый лук
2 столовые ложки сметаны
2 столовые ложки крахмала
1 чайная ложка горчицы
соль и приправы по вкусу
растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления куриных котлет:
1. Куриное мясо нарезаем небольшими кубиками. Чтобы облегчить процесс, птицу можно заранее немного подморозить.
2. Лук надо предварительно измельчить и переложить в посуду с мясом. В емкость добавляем яйца и перец, соль, зелень. На следующем этапе в смесь выкладываем сметану и горчицу и тщательно перемешиваем.
3. Продолжаем перемешивать до однородного состояния и добавляем две столовые ложки крахмала. Готовый фарш закрываем пищевой пленкой и маринуем в прохладном месте.
4. Оставляем смесь на два часа для улучшения вкуса. Чтобы мясо стало нежнее, фарш можно оставить в холодильнике на ночь.
5. Жарить на сковородке на небольшом огне.
Куриные котлеты по-новому готовы.
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