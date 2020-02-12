Традиционный вкус блюда из фарша изменит один ингредиент

Для приготовления этих котлет даже не нужна мясорубка: необходимые инструменты под рукой на каждой кухне. Новое вкусовое сочетание этого популярного блюда на ужин откроется с помощью горчицы.

Ингредиенты:

500 г свинины (постная часть)

2 яйца

1 репчатый лук

2 столовые ложки сметаны

2 столовые ложки крахмала

1 чайная ложка горчицы

соль и приправы по вкусу

растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления куриных котлет:

1. Куриное мясо нарезаем небольшими кубиками. Чтобы облегчить процесс, птицу можно заранее немного подморозить.

2. Лук надо предварительно измельчить и переложить в посуду с мясом. В емкость добавляем яйца и перец, соль, зелень. На следующем этапе в смесь выкладываем сметану и горчицу и тщательно перемешиваем.

3. Продолжаем перемешивать до однородного состояния и добавляем две столовые ложки крахмала. Готовый фарш закрываем пищевой пленкой и маринуем в прохладном месте.

4. Оставляем смесь на два часа для улучшения вкуса. Чтобы мясо стало нежнее, фарш можно оставить в холодильнике на ночь.

5. Жарить на сковородке на небольшом огне.

Куриные котлеты по-новому готовы.

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