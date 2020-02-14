Обед и ужин за пять минут: оригинальный рецепт пельменей в собственном соку
Замороженные пельмени – отличный способ вкусно и сытно пообедать или поужинать, когда не хочется или некогда готовить. И практичные хозяйки охотно используют самодельные или магазинные полуфабрикаты.
Как правило, их варят и жарят. Однако существует еще один, менее распространенный способ приготовления – пельмени в собственном соку.
В этом случае не нужно кипятить воду и следить за тем, чтобы начинка в пресном тесте не прилипла ко дну кастрюли или не сгорело на раскаленной сковороде. Для приготовления блюда требуется минимум времени и продуктов.
Ингредиенты:
- Пельмени
- Сливочное или рафинированное растительное масло
- Специи, соль и соус по вкусу
- Вода
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Глубокую и широкую тарелку необходимо смазать сливочным маслом. Также подойдет растительное. Но только нерафинированное. В противном случае к блюду примешается посторонний запах. Между тем более вкусные пельмешки получатся именно со сливочным маслом, благодаря которому они станут нежнее.
Шаг 2
На дно миски укладываем в один слой замороженные пельмени, посыпаем их приправами и солью по вкусу.
Шаг 3
Теперь наливаем в емкость немного воды, чтобы она смочила дно тарелки. Ставим миску с содержимым в микроволновую печь на пять минут.
Шаг 4
Примерно за 30 сек. до готовности пельмени необходимо перемешать, чтобы они получились более сочными.
Шаг 5
Пельмешки можно подавать на стол. К ароматному и аппетитному блюду подойдут майонез, кетчуп или любой другой соус. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом ленивых пельменей.
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