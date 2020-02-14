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Обед и ужин за пять минут: оригинальный рецепт пельменей в собственном соку

Обед и ужин за пять минут: оригинальный рецепт пельменей в собственном соку
Фото: pixabay.com
Неизвестный способ приготовления аппетитного блюда освоит любая хозяйка

Замороженные пельмени – отличный способ вкусно и сытно пообедать или поужинать, когда не хочется или некогда готовить. И практичные хозяйки охотно используют самодельные или магазинные полуфабрикаты.

Как правило, их варят и жарят. Однако существует еще один, менее распространенный способ приготовления – пельмени в собственном соку.

В этом случае не нужно кипятить воду и следить за тем, чтобы начинка в пресном тесте не прилипла ко дну кастрюли или не сгорело на раскаленной сковороде. Для приготовления блюда требуется минимум времени и продуктов.

Ингредиенты:

  • Пельмени
  • Сливочное или рафинированное растительное масло
  • Специи, соль и соус по вкусу 
  • Вода

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Глубокую и широкую тарелку необходимо смазать сливочным маслом.  Также подойдет растительное. Но только нерафинированное. В противном случае к блюду примешается посторонний запах. Между тем более вкусные пельмешки получатся именно со сливочным маслом, благодаря которому они станут нежнее. 

Шаг 2

На дно миски укладываем в один слой замороженные пельмени, посыпаем их приправами и солью по вкусу. 

Шаг 3

Теперь наливаем в емкость немного воды, чтобы она смочила дно тарелки. Ставим миску с содержимым в микроволновую печь на пять минут. 

Шаг 4

Примерно за 30 сек. до готовности пельмени необходимо перемешать, чтобы они получились более сочными. 

Шаг 5

Пельмешки можно подавать на стол. К ароматному и аппетитному блюду подойдут майонез, кетчуп или любой другой соус. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом ленивых пельменей. 

Ксения АНДРЕЕВА

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