Низкокалорийное блюдо получится за 15 минут

Ленивая запеканка в микроволновке удобна в приготовлении: за ней не нужно следить. Печь сделает основную работу, а простые ингредиенты всегда найдутся под рукой. Блюдо вписывается в ежедневную норму калорий и не испортит фигуру.

Ингредиенты:

350 г творога

2 яйца

40 г манной крупы

60 г 15%-ной сметаны

20 г изюма

50 г сахара

2 г ванилина

соль

1 ч.л. растительного масла

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Смешиваем в глубокой тарелке творог, яйца, манку, сметану, сахар, ванилин и щепотку соли. Массу взбиваем блендером до однородного состояния.

Шаг 2

Добавляем в смесь изюм и продолжаем перемешивать ингредиенты. Смазываем кружки для блюда растительным маслом для лучшего запекания.

Шаг 3

В посуду выливаем творожную массу до половины и ставим в микроволновку. Готовим запеканку 11-12 минут.

Шаг 4

Горячий завтрак можно есть сразу из кружек или переложить в новую посуду.

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