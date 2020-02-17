Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Запеканка в кружке: быстрый рецепт полезного завтрака

Запеканка в кружке: быстрый рецепт полезного завтрака
Фото: pixabay.com
Низкокалорийное блюдо получится за 15 минут

Ленивая запеканка в микроволновке удобна в приготовлении: за ней не нужно следить. Печь сделает основную работу, а простые ингредиенты всегда найдутся под рукой. Блюдо вписывается в ежедневную норму калорий и не испортит фигуру.

Ингредиенты:

  • 350 г творога
  • 2 яйца
  • 40 г манной крупы
  • 60 г 15%-ной сметаны
  • 20 г изюма
  • 50 г сахара
  • 2 г ванилина
  • соль
  • 1 ч.л. растительного масла

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Смешиваем в глубокой тарелке творог, яйца, манку, сметану, сахар, ванилин и щепотку соли. Массу взбиваем блендером до однородного состояния.

Шаг 2

Добавляем в смесь изюм и продолжаем перемешивать ингредиенты. Смазываем кружки для блюда растительным маслом для лучшего запекания.

Шаг 3

В посуду выливаем творожную массу до половины и ставим в микроволновку. Готовим запеканку 11-12 минут.

Шаг 4

Горячий завтрак можно есть сразу из кружек или переложить в новую посуду.

Ранее "Утро" публиковало рецепт обеда и ужина за 5 минут. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей