Начинки можно менять по вкусу

Все мы знаем о пирогах из теста. "Утро" предлагает рецепт необычного блюда из картофеля на сковороде. С начинками можно экспериментировать и взять вместо грибов курицу, ветчину или обжаренный фарш.

Ингредиенты:

500 гр картофеля

80 гр сыра

3 яйца

3-4 зубчика чеснока

½ ч.л. соли

смесь перцев, соль

укроп и зеленый лук по вкусу

250 гр шампиньонов

1 луковица

черный перец для начинки

растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Шампиньоны нарезаем кубиками. Лук измельчаем и жарим на сковороде до полупрозрачного состояния. Смешиваем зажарку с грибами и продолжаем готовить до испарения жидкости.

Шаг 2

Добавляем к смеси на сковородке соль и черный перец, перешиваем и снимаем с огня. Натрем 80 гр сыра, очистим подготовленный картофель.

Шаг 3

Очищенный картофель натираем на крупной терке, из получившейся массы не надо отжимаем влагу.

Шаг 4

Перекладываем картофель в миску, добавляем половину чайной ложки соли, специи, зелень и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Разбиваем три яйца, выливаем в смесь и перемешиваем.

Шаг 5

На сковороде распределяем растительное масло, разогреваем и выкладываем половину подготовленной картофельной массы. Делаем слой начинки из грибов и сыра. Сверху закрываем будущий пирог оставшимся картофелем.

Шаг 6

Закрываем сковородку крышкой и жарим на среднем огне. С помощью тарелки переворачиваем пирог и готовим до золотистой корочки с обеих сторон.

Большой картофельный пирог-драник готов к подаче. Ранее "Утро" публиковало рецепт авторских блинов на Масленицу.

