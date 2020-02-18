Картофельный пирог в сковороде: рецепт сытного домашнего блюда
Все мы знаем о пирогах из теста. "Утро" предлагает рецепт необычного блюда из картофеля на сковороде. С начинками можно экспериментировать и взять вместо грибов курицу, ветчину или обжаренный фарш.
Ингредиенты:
- 500 гр картофеля
- 80 гр сыра
- 3 яйца
- 3-4 зубчика чеснока
- ½ ч.л. соли
- смесь перцев, соль
- укроп и зеленый лук по вкусу
- 250 гр шампиньонов
- 1 луковица
- черный перец для начинки
- растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Шампиньоны нарезаем кубиками. Лук измельчаем и жарим на сковороде до полупрозрачного состояния. Смешиваем зажарку с грибами и продолжаем готовить до испарения жидкости.
Шаг 2
Добавляем к смеси на сковородке соль и черный перец, перешиваем и снимаем с огня. Натрем 80 гр сыра, очистим подготовленный картофель.
Шаг 3
Очищенный картофель натираем на крупной терке, из получившейся массы не надо отжимаем влагу.
Шаг 4
Перекладываем картофель в миску, добавляем половину чайной ложки соли, специи, зелень и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Разбиваем три яйца, выливаем в смесь и перемешиваем.
Шаг 5
На сковороде распределяем растительное масло, разогреваем и выкладываем половину подготовленной картофельной массы. Делаем слой начинки из грибов и сыра. Сверху закрываем будущий пирог оставшимся картофелем.
Шаг 6
Закрываем сковородку крышкой и жарим на среднем огне. С помощью тарелки переворачиваем пирог и готовим до золотистой корочки с обеих сторон.
Большой картофельный пирог-драник готов к подаче. Ранее "Утро" публиковало рецепт авторских блинов на Масленицу.
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