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Картофельный пирог в сковороде: рецепт сытного домашнего блюда

Картофельный пирог в сковороде: рецепт сытного домашнего блюда
Фото: pixabay.com
Начинки можно менять по вкусу

Все мы знаем о пирогах из теста. "Утро" предлагает рецепт необычного блюда из картофеля на сковороде. С начинками можно экспериментировать и взять вместо грибов курицу, ветчину или обжаренный фарш.

Ингредиенты:

  • 500 гр картофеля
  • 80 гр сыра
  • 3 яйца
  • 3-4 зубчика чеснока
  • ½ ч.л. соли
  • смесь перцев, соль
  • укроп и зеленый лук по вкусу
  • 250 гр шампиньонов
  • 1 луковица
  • черный перец для начинки
  • растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Шампиньоны нарезаем кубиками. Лук измельчаем и жарим на сковороде до полупрозрачного состояния. Смешиваем зажарку с грибами и продолжаем готовить до испарения жидкости.

Шаг 2

Добавляем к смеси на сковородке соль и черный перец, перешиваем и снимаем с огня. Натрем 80 гр сыра, очистим подготовленный картофель.

Шаг 3

Очищенный картофель натираем на крупной терке, из получившейся массы не надо отжимаем влагу.

Шаг 4

Перекладываем картофель в миску, добавляем половину чайной ложки соли, специи, зелень и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Разбиваем три яйца, выливаем в смесь и перемешиваем.

Шаг 5

На сковороде распределяем растительное масло, разогреваем и выкладываем половину подготовленной картофельной массы. Делаем слой начинки из грибов и сыра. Сверху закрываем будущий пирог оставшимся картофелем.

Шаг 6

Закрываем сковородку крышкой и жарим на среднем огне. С помощью тарелки переворачиваем пирог и готовим до золотистой корочки с обеих сторон.

Большой картофельный пирог-драник готов к подаче. Ранее "Утро" публиковало рецепт авторских блинов на Масленицу. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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