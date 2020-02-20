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Гастрономический экстаз: рецепт супа с необычным ингредиентом

Гастрономический экстаз: рецепт супа с необычным ингредиентом
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт простого, но вкусного первого блюда

Сливочный супчик с секретным ингредиентом придется по вкусу каждой хозяйке. Им можно накормить всю семью. Аппетитное первое блюдо понравится даже прихотливым в еде детям. При этом суп очень прост в приготовлении. В него входят самые обычные продукты, главным из которых является баклажан. 

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Половина моркови 
  • Шампиньоны – 200 г
  • Молоко – 500 мл
  • Вода – 800 мл
  • Перец горошком – 5-6 шт
  • Соль и перец – по вкусу
  • Растительное масло – для зажарки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Баклажан нарезается на средней величины кусочки, которые необходимо посыпать солью и оставить на 20 минут.

Шаг 2

Тем временем в кастрюле на растительном масле обжаривается порезанная на кубики луковица. Как только лук станет мягким, к нему следует добавить морковь. Все вместе нужно жарить еще несколько минут. 

Шаг 3

К овощному ассорти засыпаются порезанные грибы. Полученная масса тушится, добавляются соль и перец. 

Шаг 4

Через пять – шесть минут ее нужно залить молоком. И сразу же положить кубики картофеля. Содержимое кастрюли необходимо варить в течение десяти минут, периодически помешивая. 

Шаг 5

Пока блюдо готовится, отложенные в сторону баклажаны надо просушить бумажным полотенцем и обжарить на растительном масле. Пяти минут будет достаточно. 

Шаг 6

Возвращаемся к супу. Если картофель почти готов, то можно смело отправить в емкость баклажаны и влить кипяток. Содержимое кастрюли доводится до кипения. Через пять – шесть минут ее можно снимать с огня, положив в конце варки душистый перец.   

Нежный и легкий супчик полностью готов к употреблению.

Ранее "Утро" поделилось рецептом сливочного супа с фрикадельками. 

Ксения АНДРЕЕВА

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