Гастрономический экстаз: рецепт супа с необычным ингредиентом
Сливочный супчик с секретным ингредиентом придется по вкусу каждой хозяйке. Им можно накормить всю семью. Аппетитное первое блюдо понравится даже прихотливым в еде детям. При этом суп очень прост в приготовлении. В него входят самые обычные продукты, главным из которых является баклажан.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Половина моркови
- Шампиньоны – 200 г
- Молоко – 500 мл
- Вода – 800 мл
- Перец горошком – 5-6 шт
- Соль и перец – по вкусу
- Растительное масло – для зажарки
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Баклажан нарезается на средней величины кусочки, которые необходимо посыпать солью и оставить на 20 минут.
Шаг 2
Тем временем в кастрюле на растительном масле обжаривается порезанная на кубики луковица. Как только лук станет мягким, к нему следует добавить морковь. Все вместе нужно жарить еще несколько минут.
Шаг 3
К овощному ассорти засыпаются порезанные грибы. Полученная масса тушится, добавляются соль и перец.
Шаг 4
Через пять – шесть минут ее нужно залить молоком. И сразу же положить кубики картофеля. Содержимое кастрюли необходимо варить в течение десяти минут, периодически помешивая.
Шаг 5
Пока блюдо готовится, отложенные в сторону баклажаны надо просушить бумажным полотенцем и обжарить на растительном масле. Пяти минут будет достаточно.
Шаг 6
Возвращаемся к супу. Если картофель почти готов, то можно смело отправить в емкость баклажаны и влить кипяток. Содержимое кастрюли доводится до кипения. Через пять – шесть минут ее можно снимать с огня, положив в конце варки душистый перец.
Нежный и легкий супчик полностью готов к употреблению.
Ранее "Утро" поделилось рецептом сливочного супа с фрикадельками.
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