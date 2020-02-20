Пошаговый рецепт простого, но вкусного первого блюда

Сливочный супчик с секретным ингредиентом придется по вкусу каждой хозяйке. Им можно накормить всю семью. Аппетитное первое блюдо понравится даже прихотливым в еде детям. При этом суп очень прост в приготовлении. В него входят самые обычные продукты, главным из которых является баклажан.

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

– 2 шт. Лук – 1 шт.

– 1 шт. Баклажан – 1 шт.

– 1 шт. Половина моркови

Шампиньоны – 200 г

– 200 г Молоко – 500 мл

– 500 мл Вода – 800 мл

– 800 мл Перец горошком – 5-6 шт

– 5-6 шт Соль и перец – по вкусу

– по вкусу Растительное масло – для зажарки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Баклажан нарезается на средней величины кусочки, которые необходимо посыпать солью и оставить на 20 минут.

Шаг 2

Тем временем в кастрюле на растительном масле обжаривается порезанная на кубики луковица. Как только лук станет мягким, к нему следует добавить морковь. Все вместе нужно жарить еще несколько минут.

Шаг 3

К овощному ассорти засыпаются порезанные грибы. Полученная масса тушится, добавляются соль и перец.

Шаг 4

Через пять – шесть минут ее нужно залить молоком. И сразу же положить кубики картофеля. Содержимое кастрюли необходимо варить в течение десяти минут, периодически помешивая.

Шаг 5

Пока блюдо готовится, отложенные в сторону баклажаны надо просушить бумажным полотенцем и обжарить на растительном масле. Пяти минут будет достаточно.

Шаг 6

Возвращаемся к супу. Если картофель почти готов, то можно смело отправить в емкость баклажаны и влить кипяток. Содержимое кастрюли доводится до кипения. Через пять – шесть минут ее можно снимать с огня, положив в конце варки душистый перец.

Нежный и легкий супчик полностью готов к употреблению.

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