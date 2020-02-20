Изюм замачиваем в прохладной воде на полчаса, яблоки промываем, очищаем от кожуры и разрезаем на дольки. Яблоки перемещаем в кастрюлю, засыпаем сахар и ванилин и варим на медленном огне около 10 минут. Измельчаем миндаль удобным способом и перемешиваем орехи с изюмом и яблоками.

Три необычных сладких начинки для масленичных блинов готовы. "Утро" публиковало рецепт легких блинов на Масленицу.

