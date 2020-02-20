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Сладкие начинки для блинов на Масленицу: лучшие рецепты

Сладкие начинки для блинов на Масленицу: лучшие рецепты
Фото: pixabay.com
В ход пойдут фрукты, сыр и изюм

Масленица уже совсем близко, а вместе с ней и традиционное выпечка блинов. Для подготовки к празднику стоит выбрать сразу несколько вариантов сладкой начинки – каждый за столом найдет любимую по вкусу.

Начинка из творога и изюма:

  • 500 г творога
  • 100 г сметаны
  • половина стакана изюма
  • 2 ст.л. сахара

    Изюм тщательно промываем и подсушиваем с помощью бумажного полотенца. Если ягоды слишком жесткие, замачиваем в прохладной воде на полчаса. Протираем через сито творог, добавляем сметану и сахар. В смесь насыпаем подготовленный изюм и перемешиваем.

    Начинка из сливочного сыра :

    • 150 г сливочного сыра
    • 50 г сахарной пудры
    • ванилин по вкусу
    • фрукты

      Взбиваем сливочный сыр венчиком, добавляем сахарную пудру и небольшую щепотку ванилина. Начинку перекладываем на блины и сверху нарезаем кусочки фруктов на выбор. Это может быть клубника, бананы, персики или ягоды.

      Начинка с миндалем:

      • 500 г яблок
      • 100 г сахара
      • 100 г миндаля
      • половина стакана изюма
      • ванилин

        Изюм замачиваем в прохладной воде на полчаса, яблоки промываем, очищаем от кожуры и разрезаем на дольки. Яблоки перемещаем в кастрюлю, засыпаем сахар и ванилин и варим на медленном огне около 10 минут. Измельчаем миндаль удобным способом и перемешиваем орехи с изюмом и яблоками.

        Три необычных сладких начинки для масленичных блинов готовы. "Утро" публиковало рецепт легких блинов на Масленицу. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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