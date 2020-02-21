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Торт "Карма": этот рецепт захочется повторить

Торт "Карма": этот рецепт захочется повторить
Фото: pixabay.com
Необычный и очень вкусный десерт прост в приготовлении

Угощение с оригинальным названием украсит любой праздничный стол. Домашние и гости будут возвращаться к "Карме", пока полностью не съедят этот вкусный десерт. Заварной и творожный крем, нежные коржи по достоинству оценят даже самые взыскательные сладкоежки.

Ингредиенты:

Для коржа:

  • Мука – 250 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Сахар – 60 г 
  • Молоко – 400 мл 
  • Сливочное масло – 70 г

Для творожного крема:

  • Творог  – 450 г 
  • Сгущенка – 1/3 ст. л
  • Сливочное масло – 65 г
  • Сахар – 3 ст. л 

Для заварного крема: 

  • Сливочное масло – 150 г
  • Яичные желтки – 3 шт.
  • Мука – 4 ст. л.
  • Молоко – 800 мл
  • Сахар – 190 г
  • Какао – по вкусу 

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

В миске нужно взбить яйца с сахаром, в другой емкости растопить масло и добавить его к общей смеси. В отдельной посуде смешиваем блендером муку и молоко, отправляем в тару к прочим ингредиентам – ждем, когда основа для коржей настоится.

Шаг 2

Чтобы приготовить крем, кладем масло, молоко и сахар, подогреваем на огне до тех пор, пока весь сахар не растворится.

Шаг 3

Отделяем яичные белки от желтков, желтки сразу взбиваем, а чтобы смесь выглядела интереснее, вливаем туда часть топленой молочной субстанции, продолжаем взбивать. Оставшуюся добавляем чуть позже. Всыпаем муку и какао. Смесь должна получиться густой. 

Шаг 4

Готовить заварной крем очень просто. С помощью блендера творог, сахар и масло превращаются в однородную массу.

Шаг 5

Часть теста для коржей надо уложить в форму тонким слоем и отправить в духовку на 8 минут. То же действие повторить с оставшейся массой. 

Шаг 6

Коржи промазать кремом, пока они горячие. И подождать 15 минут, чтобы угощение как следует пропиталось.

Этот простой рецепт идеально подойдет для праздничного застолья 23 февраля. Впрочем, десерт актуален и в любой другой день. Ранее "Утро" поделилось способом приготовления блинного торта, что особенно ценно в преддверии Масленицы.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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