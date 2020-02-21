Торт "Карма": этот рецепт захочется повторить
Угощение с оригинальным названием украсит любой праздничный стол. Домашние и гости будут возвращаться к "Карме", пока полностью не съедят этот вкусный десерт. Заварной и творожный крем, нежные коржи по достоинству оценят даже самые взыскательные сладкоежки.
Ингредиенты:
Для коржа:
- Мука – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 60 г
- Молоко – 400 мл
- Сливочное масло – 70 г
Для творожного крема:
- Творог – 450 г
- Сгущенка – 1/3 ст. л
- Сливочное масло – 65 г
- Сахар – 3 ст. л
Для заварного крема:
- Сливочное масло – 150 г
- Яичные желтки – 3 шт.
- Мука – 4 ст. л.
- Молоко – 800 мл
- Сахар – 190 г
- Какао – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
В миске нужно взбить яйца с сахаром, в другой емкости растопить масло и добавить его к общей смеси. В отдельной посуде смешиваем блендером муку и молоко, отправляем в тару к прочим ингредиентам – ждем, когда основа для коржей настоится.
Шаг 2
Чтобы приготовить крем, кладем масло, молоко и сахар, подогреваем на огне до тех пор, пока весь сахар не растворится.
Шаг 3
Отделяем яичные белки от желтков, желтки сразу взбиваем, а чтобы смесь выглядела интереснее, вливаем туда часть топленой молочной субстанции, продолжаем взбивать. Оставшуюся добавляем чуть позже. Всыпаем муку и какао. Смесь должна получиться густой.
Шаг 4
Готовить заварной крем очень просто. С помощью блендера творог, сахар и масло превращаются в однородную массу.
Шаг 5
Часть теста для коржей надо уложить в форму тонким слоем и отправить в духовку на 8 минут. То же действие повторить с оставшейся массой.
Шаг 6
Коржи промазать кремом, пока они горячие. И подождать 15 минут, чтобы угощение как следует пропиталось.
Этот простой рецепт идеально подойдет для праздничного застолья 23 февраля. Впрочем, десерт актуален и в любой другой день. Ранее "Утро" поделилось способом приготовления блинного торта, что особенно ценно в преддверии Масленицы.
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