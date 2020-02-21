Тает во рту: как приготовить нежные пирожки с начинкой
Чтобы приготовить нежные пирожки, не обязательно тратить на приготовление теста несколько часов. Рецепт этой выпечки универсален – вместо капусты можно добавить любую другую начинку и сделать стол более разнообразным. "Утро" делится оригинальным рецептом воздушных пирожков.
Ингредиенты для выпечки:
- Мука – 800 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 500 мл.
- Дрожжи – 40 г.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Тушеная капуста – 600 г.
Пошаговый рецепт приготовления пирожков:
Шаг 1
Сначала готовим тесто для выпечки. В миску высыпаем дрожжи вместе с сахаром и заливаем небольшим количеством молока. Оставляем смесь на 10 мин, затем вбиваем яйца с оставшимся молоком и солью.
Шаг 2
Чтобы приготовить пирожки с капустой, далее постепенно всыпаем муку, постоянно помешивая тесто, пока оно не станет однородным. Когда все будет готово, накрыть емкость пищевой пленкой приблизительно на 15 минут.
Шаг 3
Теперь формируем сами пирожки. Тесто режем на небольшие кусочки, раскатываем каждый и кладем внутрь тушеную капусту или любую другую начинку для выпечки – она может быть любой. Края каждого пирожка тщательно слепить и выложить на противень, укрытый пергаментом.
Шаг 4
Яйцо взбить с 30 мл молока, смазать пирожки с капустой и оставить еще на 15 мин при комнатной температуре. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
Аппетитные пирожки готовы, можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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