Рецепт воздушного теста подойдет для любой выпечки

Чтобы приготовить нежные пирожки, не обязательно тратить на приготовление теста несколько часов. Рецепт этой выпечки универсален – вместо капусты можно добавить любую другую начинку и сделать стол более разнообразным. "Утро" делится оригинальным рецептом воздушных пирожков.

Ингредиенты для выпечки:

Мука – 800 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 500 мл.

Дрожжи – 40 г.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Тушеная капуста – 600 г.

Пошаговый рецепт приготовления пирожков:

Шаг 1

Сначала готовим тесто для выпечки. В миску высыпаем дрожжи вместе с сахаром и заливаем небольшим количеством молока. Оставляем смесь на 10 мин, затем вбиваем яйца с оставшимся молоком и солью.

Шаг 2

Чтобы приготовить пирожки с капустой, далее постепенно всыпаем муку, постоянно помешивая тесто, пока оно не станет однородным. Когда все будет готово, накрыть емкость пищевой пленкой приблизительно на 15 минут.

Шаг 3

Теперь формируем сами пирожки. Тесто режем на небольшие кусочки, раскатываем каждый и кладем внутрь тушеную капусту или любую другую начинку для выпечки – она может быть любой. Края каждого пирожка тщательно слепить и выложить на противень, укрытый пергаментом.

Шаг 4

Яйцо взбить с 30 мл молока, смазать пирожки с капустой и оставить еще на 15 мин при комнатной температуре. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Аппетитные пирожки готовы, можно подавать на стол. Приятного аппетита!

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