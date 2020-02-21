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Блюдо из запеченной в духовке курицы накормит всю семью на ужин

Блюдо из запеченной в духовке курицы накормит всю семью на ужин
Фото: pixabay.com
Благодаря специальному маринаду мясо станет румяным и нежным

Порадовать близких на ужин можно запеченной в духовке курицей. Секрет этого рецепта заключается в оригинальном маринаде для мяса, благодаря которому блюдо станет нежным и вкусным.

Ингредиенты для приготовления ужина:

  • Куриные голени – 1 кг
  • Соль – 1 ч. л.
  • Паприка – 0,5 ч. л.
  • Кетчуп – 1 ст. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Базилик
  • Перец

Пошаговый рецепт маринованной курицы:

Шаг 1

Сначала хорошо промываем куриные голени и кладем мясо в миску, в которой будем его мариновать. Добавляем соль, паприку и немного перца.

Шаг 2

Затем, чтобы замариновать мясо, кладем в миску кетчуп, сметану и горчицу. Посыпаем сушеным или мелко нарезанным свежим базиликом и перемешиваем будущее блюдо в маринаде для курицы. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на несколько часов.

Шаг 3

Когда мясо хорошо пропитается, выкладываем его в форму и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.

Простое и сытное блюдо готово. Мясо получается румяным и очень сочным. Можно подавать на стол с любым гарниром или без него.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом мясных "Гнездышек" на ужин.

Карина СИРАЗОВА

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