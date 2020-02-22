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Блины скороспелые: советский рецепт к Масленице

Блины скороспелые: советский рецепт к Масленице
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
Выпечка по легендарной книге – проведите кулинарный эксперимент

Новое это хорошо забытое старое, как известно. А потому "Утро" предлагает вспомнить советский рецепт блинов из "Книги о вкусной и здоровой пище", которая стала поистине легендарной. Для этого варианта угощения к Масленице не потребуется много времени и особых умений. 

Ингредиенты:

  • Мука – 500 граммов
  • Вода – 4 стакана
  • Яйца – 2-3 штуки
  • Сахар – столовая ложка
  • Соль – пол чайной ложки
  • Сода – пол чайной ложки
  • Лимонная кислота – пол чайной ложки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

В миску разбить яйца и смешать их с теплой водой, всыпать соль, соду и сахар, взбить венчиком. Затем добавить муку. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Шаг 2

Лимонную кислоту растворить в стакане воды и добавить в тесто. Взбить венчиком.

Шаг 3

Скороспелые блины нужно начинать печь сразу.

Если хотите попробовать что-то оригинальное к Масленице, можно также поэкспериментировать с мукой. Часть пшеничной заменить на кукурузную, кокосовую, рисовую или гречневую. Новые вкусы станут приятным дополнением к традиционному угощению.

Ранее "Утро" публиковало рецепт начинки для блинов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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