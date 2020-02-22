Выпечка по легендарной книге – проведите кулинарный эксперимент

Новое это хорошо забытое старое, как известно. А потому "Утро" предлагает вспомнить советский рецепт блинов из "Книги о вкусной и здоровой пище", которая стала поистине легендарной. Для этого варианта угощения к Масленице не потребуется много времени и особых умений.

Ингредиенты:

Мука – 500 граммов

Вода – 4 стакана

Яйца – 2-3 штуки

Сахар – столовая ложка

Соль – пол чайной ложки

Сода – пол чайной ложки

Лимонная кислота – пол чайной ложки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

В миску разбить яйца и смешать их с теплой водой, всыпать соль, соду и сахар, взбить венчиком. Затем добавить муку. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Шаг 2

Лимонную кислоту растворить в стакане воды и добавить в тесто. Взбить венчиком.

Шаг 3

Скороспелые блины нужно начинать печь сразу.

Если хотите попробовать что-то оригинальное к Масленице, можно также поэкспериментировать с мукой. Часть пшеничной заменить на кукурузную, кокосовую, рисовую или гречневую. Новые вкусы станут приятным дополнением к традиционному угощению.

Ранее "Утро" публиковало рецепт начинки для блинов.