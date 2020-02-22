С испанским блюдом справится даже начинающий кулинар

Запеканка готовится проще и быстрее, чем кажется. Таким простым, но вкусным вторым можно накормить всю семью. "Утро" делится пошаговым рецептом блюда из картошки на сковородке.

Ингредиенты для запеканки:

Картофель – 6 шт.

Яйца – 5 шт.

Лук – 4 шт.

Соль, масло по вкусу

Пошаговый рецепт запеканки на сковородке:

Шаг 1

Очищенный картофель нарезать кубиками. Мелко порубить лук.

Шаг 2

Разогреть сковородку, налить туда масла и выложить картофель. На сильном огне вкусное блюдо жарить 6 минут, после чего добавить лук и готовить еще 2 минуты, согласно рецепту запеканки. Затем убавить огонь, посолить и довести до готовности.

Шаг 3

Яйца взбить в глубокой посуде и засыпать туда картофель с луком. Перемешать и вылить смесь обратно на сковородку. Жарить запеканку 2 минуты до образования корочки. Перевернуть испанское блюдо и готовить еще 2 минуты.

Запеканка из картофеля на сковородке за 20 минут готова.

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