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Сочное второе на обед: рецепт быстрой запеканки

Сочное второе на обед: рецепт быстрой запеканки
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
С испанским блюдом справится даже начинающий кулинар

Запеканка готовится проще и быстрее, чем кажется. Таким простым, но вкусным вторым можно накормить всю семью. "Утро" делится пошаговым рецептом блюда из картошки на сковородке.

Ингредиенты для запеканки:

  • Картофель – 6 шт.
  • Яйца – 5 шт.
  • Лук – 4 шт.
  • Соль, масло по вкусу 

Пошаговый рецепт запеканки на сковородке:

Шаг 1

Очищенный картофель нарезать кубиками. Мелко порубить лук.

Шаг 2

Разогреть сковородку, налить туда масла и выложить картофель. На сильном огне вкусное блюдо жарить 6 минут, после чего добавить лук и готовить еще 2 минуты, согласно рецепту запеканки. Затем убавить огонь, посолить и довести до готовности. 

Шаг 3

Яйца взбить в глубокой посуде и засыпать туда картофель с луком. Перемешать и вылить смесь обратно на сковородку. Жарить запеканку 2 минуты до образования корочки. Перевернуть испанское блюдо и готовить еще 2 минуты. 

Запеканка из картофеля на сковородке за 20 минут готова. 

Ранее "Утро" делилось пошаговым рецептом картофельного пирога.

Полина ИВАНОВА

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