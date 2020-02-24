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Овощной рулет: рецепт диетической закуски из лаваша

Овощной рулет: рецепт диетической закуски из лаваша
Green Week 2020. Фото: Wolfgang Kumm / dpa / http://globallookpress.com
Низкокалорийное блюдо можно брать с собой на работу для перекуса

Рулет с овощами станет отличным дополнением к любому блюду на праздничном столе. Аппетитная закуска не только отлично сочетается с мясом или рыбой, но и станет полноценным перекусом – рулеты удобно брать с собой на работу или в школу. Кроме того, это блюдо низкокалорийное и подойдет тем, кто сидит на диете.

Ингредиенты для рулета с овощами:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Сливочный сыр – 300 гр.
  • Листья салата – 6 шт.
  • Укроп – 0,5 пучка
  • Базилик – 0,5 пучка

Пошаговый рецепт простой закуски:

Шаг 1

Лаваш разложить на столе и тщательно смазать сливочным сыром. Далее, чтобы приготовить вкусное блюдо, необходимо нарезать болгарский перец соломкой и выложить по всей площади будущего рулета.

Шаг 2

Следующим слоем распределяем морковь по-корейски. Если она слишком сочная, то предварительно ее лучше слегка отжать, чтобы овощной рулет впоследствии не разваливался.

Шаг 3

Листья свежего базилика и мелко нарезанный укроп равномерно распределить сверху перца и моркови. Также можно использовать любую другую зелень по вкусу или добавить, например, свежие огурцы.

Шаг 4

Диетическая закуска почти готова. Листья салата выкладываем вдоль одной из сторон будущего блюда. Теперь аккуратно сворачиваем лаваш в рулет, но не слишком плотно: блюдо должно оставаться хрустящим и воздушным.

Шаг 5

Перед подачей осталось лишь нарезать закуску на порционные куски. Для праздничного стола рулеты могут быть толщиной около 5 см, а чтобы их было удобно брать с собой, блюдо можно оставить более длинным.

Хрустящая закуска из овощей готова! Приятного аппетита.

Ранее "Утро" поделилось рецептом закуски из крабовых палочек на праздник.

Карина СИРАЗОВА

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