Овощной рулет: рецепт диетической закуски из лаваша
Рулет с овощами станет отличным дополнением к любому блюду на праздничном столе. Аппетитная закуска не только отлично сочетается с мясом или рыбой, но и станет полноценным перекусом – рулеты удобно брать с собой на работу или в школу. Кроме того, это блюдо низкокалорийное и подойдет тем, кто сидит на диете.
Ингредиенты для рулета с овощами:
- Лаваш – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Морковь по-корейски – 200 гр.
- Сливочный сыр – 300 гр.
- Листья салата – 6 шт.
- Укроп – 0,5 пучка
- Базилик – 0,5 пучка
Пошаговый рецепт простой закуски:
Шаг 1
Лаваш разложить на столе и тщательно смазать сливочным сыром. Далее, чтобы приготовить вкусное блюдо, необходимо нарезать болгарский перец соломкой и выложить по всей площади будущего рулета.
Шаг 2
Следующим слоем распределяем морковь по-корейски. Если она слишком сочная, то предварительно ее лучше слегка отжать, чтобы овощной рулет впоследствии не разваливался.
Шаг 3
Листья свежего базилика и мелко нарезанный укроп равномерно распределить сверху перца и моркови. Также можно использовать любую другую зелень по вкусу или добавить, например, свежие огурцы.
Шаг 4
Диетическая закуска почти готова. Листья салата выкладываем вдоль одной из сторон будущего блюда. Теперь аккуратно сворачиваем лаваш в рулет, но не слишком плотно: блюдо должно оставаться хрустящим и воздушным.
Шаг 5
Перед подачей осталось лишь нарезать закуску на порционные куски. Для праздничного стола рулеты могут быть толщиной около 5 см, а чтобы их было удобно брать с собой, блюдо можно оставить более длинным.
Хрустящая закуска из овощей готова! Приятного аппетита.
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