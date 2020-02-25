Пошаговый рецепт для сытного перекуса

Многие считают, что для приготовления вкусного и необычного блюда нужно купить дорогие ингредиенты и провести несколько часов на кухне. Этот рецепт доказывает, что даже два обычных продукта может преобразить заправка.

Ингредиенты:

2 яйца

2 моркови

3 ст. л. майонеза

1 ст. л. горчицы в зернах

1 ч. л. лимонного сока

полчайной ложки сахара

соль, черный молотый перец и зелень по вкусу

2 зубчика чеснока по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Морковь тщательно промываем и варим до готовности. Предварительно очищать не нужно. Достаем морковь из воды и даем ей остыть.

Шаг 2

Параллельно с морковью варим яйца около 13 – 15 минут и достаем из воды. Нарезаем яйца и морковь.

Шаг 3

Смешиваем в отдельной емкости майонез, горчицу, сахар, соль, черный перец и лимонный сок. Смесь доводим до однородного состояния. Майонез можно заменить сметаной или густым йогуртом, чтобы сделать блюдо менее калорийным.

Шаг 4

Добавляем в смесь морковь и яйца, аккуратно перемешиваем, чтобы яйца не потеряли форму и вид. Ставим салат в холодильник на один час, чтобы все ингредиенты пропитались. Перед подачей посыпаем блюдо зеленью по желанию.

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