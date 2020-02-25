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Салат с пикантной заправкой: для блюда нужно лишь два продукта

Салат с пикантной заправкой: для блюда нужно лишь два продукта
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт для сытного перекуса

Многие считают, что для приготовления вкусного и необычного блюда нужно купить дорогие ингредиенты и провести несколько часов на кухне. Этот рецепт доказывает, что даже два обычных продукта может преобразить заправка.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 моркови
  • 3 ст. л. майонеза
  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • полчайной ложки сахара
  • соль, черный молотый перец и зелень по вкусу
  • 2 зубчика чеснока по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Морковь тщательно промываем и варим до готовности. Предварительно очищать не нужно. Достаем морковь из воды и даем ей остыть.

Шаг 2

Параллельно с морковью варим яйца около 13 – 15 минут и достаем из воды. Нарезаем яйца и морковь.

Шаг 3

Смешиваем в отдельной емкости майонез, горчицу, сахар, соль, черный перец и лимонный сок. Смесь доводим до однородного состояния. Майонез можно заменить сметаной или густым йогуртом, чтобы сделать блюдо менее калорийным.

Шаг 4

Добавляем в смесь морковь и яйца, аккуратно перемешиваем, чтобы яйца не потеряли форму и вид. Ставим салат в холодильник на один час, чтобы все ингредиенты пропитались. Перед подачей посыпаем блюдо зеленью по желанию.

Для тех, кто хочет похудеть до весенних праздников, "Утро" публиковало рецепт низкокалорийной закуски из лаваша

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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