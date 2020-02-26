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Идея для ужина: куриные шашлычки в необычном маринаде

Идея для ужина: куриные шашлычки в необычном маринаде
Фото: pixabay.com
Блюдо можно приготовить в сковороде

Сочная курица с пряным ароматом и сливочным вкусом получится всего с одним стаканом кефира. Небольшие шашлычки подойдут для ужина всей семьей.

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе
  • 250 мл кефира
  • 3 зубчика чеснока
  • соль и черный перец по вкусу
  • приправы по вкусу
  • 3 ст. л. муки
  • растительное масло

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Кефир выливаем в подготовленную емкость, высыпаем в жидкость соль. Зубчики чеснока продавливаем через пресс, добавляем к смеси вместе со специями (это могут быть паприка, куркума, черный перец или другие) и тщательно перемешиваем.

Шаг 2

Куриную грудку нарезаем средними кусочками, заливаем мясо кефирным маринадом. Если времени отправить курицу на всю ночь в холодильник нет, то оставляем емкость с птицей при комнатной температуре на два часа. Из замаринованного мяса делаем небольшие шашлычки на деревянных шпажках, нанизывая кусочки на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 3

Разогреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло. Обваливаем шашлычки в муке и выкладываем их на сковородку, жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью, которая сочетается с нежным мясом и ароматом специй.

Ранее "Утро" публиковало рецепт салата из курицы с секретным ингредиентом.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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