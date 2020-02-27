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Сочный плов с мясом: рецепт ароматного блюда на сковороде

Сочный плов с мясом: рецепт ароматного блюда на сковороде
Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Деликатес подойдет для праздничного стола

Сочный и ароматный плов сможет приготовить каждая хозяйка, если точно будет следовать простому рецепту. Для восточного блюда даже не потребуется казан – горячее можно легко приготовить на обычной сковороде. Мясной плов отлично подойдет как для простого ужина, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты для традиционного блюда:

  • Рис – 275 г
  • Мясо – 500 г
  • Морковь – 275 г
  • Лук – 150 г
  • Чеснок – 1 шт.
  • Соль
  • Специи
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт сочного плова:

Шаг 1

Для приготовления плова с мясом сначала замачиваем рис в теплой соленой воде. Тем временем нарезаем лук и обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляем к нему нарезанное кубиками мясо, а когда оно будет почти готово – морковь.

Шаг 2

Мясо с овощами солим, добавляем специи и заливаем кипятком. Тушим на медленном огне. Через 30 мин добавляем чеснок – понадобится вся головка – и оставляем еще на 10 минут.

Шаг 3

Чтобы приготовить традиционное блюдо, далее промываем рис и добавляем его к мясу с овощами. Крупа будет готова приблизительно через 10 мин – тогда же выпарится вся вода. Чтобы жидкость ушла быстрее, можно накрыть блюдо тарелкой и бумажными полотенцами, а сверху – крышкой.

Шаг 4

Рассыпчатый плов почти готов. Оставляем вкусное блюдо на 40 мин – так оно будет более ароматным, а рис – рассыпчатым.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом картофельной запеканки на сковороде.

Карина СИРАЗОВА

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