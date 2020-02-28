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Холостяцкий ужин: простой рецепт для настоящих мужчин

Холостяцкий ужин: простой рецепт для настоящих мужчин
Фото: pixabay.com
Привычные продукты удачно сочетаются

Для "ленивого" рецепта понадобится всего лишь несколько ингредиентов. Продукты из "холостятского набора" превратятся в сытный перекус, а на приготовление не уйдет много времени. 

Ингредиенты:

  • 3 – 4 средние картофелины
  • четверть – половина пачки пельменей
  • масло для обжаривания
  • соль, молотый перец и зелень по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Начинаем размораживать пельмени, промываем и очищаем картофель, нарезаем на небольшие кусочки. Разогреваем на сковороде масло для обжаривания (можно взять растительный жир) и выкладываем картофель. Чтобы получилась хрустящая корочка, гарнир стоит меньше помешивать.

Шаг 2

Переворачиваем картофель и выкладываем рядом с ним пельмени на сковородку. Солим все ингредиенты по вкусу, перемешиваем картофель и пельмени, накрываем крышкой до готовности продуктов.

Шаг 3

Выкладываем картофель и пельмени на посуду, поливаем соевым соусом и посыпаем любимой зеленью для украшения. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" публиковало рецепт быстрой запеканки на сковороде.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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