Свинина в фольге: рецепт мясного блюда
Больших усилий не потребуется. Главное – знать хитрости, которые помогут запечь сочное мясо в духовке. Оно подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола
Ингредиенты:
- Свинина – 1 килограмм
- Чеснок – 4 зубчика
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
- Паприка – 1 чайная ложка
- Дижонская горчица – столовая ложка
- Соевый соус – чайная ложка
Пищевая и энергетическая ценность блюда:
На 100 граммов:
Калории: 268.2 ккал.
Белки: 16.3 гр.
Жиры: 21.8 гр.
Углеводы: 2.4 гр.
Пошаговый рецепт приготовления сочного мяса в духовке:
Шаг 1
Свинину
выбираем без костей и прожилок. Жирок срезать не нужно, с ним будет сочнее. Кусок
делим на две части, чтобы пропеклось.
Шаг 2
Дольки очищенного чеснока режем пополам
Шаг 3
Делаем в каждом куске надрезы и шпигуем.
Шаг 4
Специи перемешиваем в миске и натираем свинину.
Шаг 5
Убираем в холодильник на полчаса-час – мариноваться.
Шаг 6
Соевый соус смешиваем с горчицей и обмазываем будущее жаркое
Шаг 7
Плотно заворачиваем мясо в фольгу.
Шаг 8
Кладем на противень и отправляем запекаться на час-полтора при 180 градусах.
Проверяем, проткнув зубочисткой. Если она легко входит и не остается красного сока, сочное мясо в духовке готово. Ароматное и нежное блюдо не оставит равнодушных. На гарнир отварите или пожарьте картофель. Если следите за фигурой, сделайте легкий салат из огурцов, помидоров и болгарского перца, приправленный лимонным соком и растительным маслом.
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