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Свинина в фольге: рецепт мясного блюда

Свинина в фольге: рецепт мясного блюда
Фото: pixabay.com
Домашние будут в восторге от ароматного жаркого

Больших усилий не потребуется. Главное – знать хитрости, которые помогут запечь сочное мясо в духовке. Оно подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола

Ингредиенты:

  •  Свинина  – 1 килограмм
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Соль и молотый черный перец – по вкусу
  • Паприка – 1 чайная ложка
  • Дижонская горчица – столовая ложка
  • Соевый соус – чайная ложка

Пищевая и энергетическая ценность блюда:

На 100 граммов:

Калории: 268.2 ккал.

Белки: 16.3 гр.

Жиры: 21.8 гр.

Углеводы: 2.4 гр.

Пошаговый рецепт приготовления сочного мяса в духовке:

Шаг 1

Свинину выбираем без костей и прожилок. Жирок срезать не нужно, с ним будет сочнее. Кусок делим на две части, чтобы пропеклось. 

Шаг 2

Дольки очищенного чеснока режем пополам

Шаг 3

Делаем в каждом куске надрезы и шпигуем. 

Шаг 4

Специи перемешиваем в миске и натираем свинину.

Шаг 5

Убираем в холодильник на полчаса-час – мариноваться.

Шаг 6

Соевый соус смешиваем с горчицей и обмазываем будущее жаркое

Шаг 7

Плотно заворачиваем мясо в фольгу.

Шаг 8

Кладем на противень и отправляем запекаться на час-полтора при 180 градусах.

Проверяем, проткнув зубочисткой. Если она легко входит и не остается красного сока, сочное мясо в духовке готово. Ароматное и нежное блюдо не оставит равнодушных. На гарнир отварите или пожарьте картофель. Если следите за фигурой, сделайте легкий салат из огурцов, помидоров и болгарского перца, приправленный лимонным соком и растительным маслом.

Ранее "Утро" писало, как приготовить скороспелые блины к Масленице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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