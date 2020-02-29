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Как правильно готовить русский борщ

Как правильно готовить русский борщ
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Классический рецепт традиционного блюда

Чем накормить семью в обед? Если идеи иссякли, предложите родным наваристый борщ. "Утро" публикует классический рецепт.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Вода – 2 литра
  • Говядина на косточке – 300 граммов
  • Морковь – 1 штука
  • Луковица – 1 штука
  • Свекла – 1 средняя или полторы маленькие
  • Томатная паста – 2 столовые ложки
  • Лимонный сок – столовая ложка
  • Растительное масло
  • Картофель – 3 штуки
  • Капуста белокочанная – 250-300 граммов
  • Лавровый лист – 2 штуки
  • Соль и перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения 


Пищевая и энергетическая ценность (на 100 граммов):

Калории: 30.6 ккал.

Белки: 1.7 гр.

Жиры: 1.7 гр.

Углеводы: 2.2 гр.

Пошаговый рецепт приготовления русского борща:

Шаг 1

Варим бульон. Заливаем мясо холодной водой и ставим кастрюлю на огонь на полтора часа. Когда начнет закипать, снимаем пену.

Шаг 2

Готовим зажарку. Шинкуем лук, морковь, обжариваем на сковороде. Свеклу натираем на терке и добавляем туда же. Выжимаем лимон, перемешиваем, даем еще потушиться и кладем томатную пасту. Оставляем на огне еще минут на пять и выключаем.

Шаг 3

Вынимаем из готового бульона для борща мясо.

Шаг 4

Режем капусту и высыпаем в кастрюлю. Варим семь-восемь минут и отправляем следом картошку.

Шаг 5

Остывшую говядину нарезаем и вместе с зажаркой кладем в кастрюлю. Для аромата бросаем туда же лаврушку, затем солим и ждем еще минут десять.

Шаг 6

Даем настояться (20-30 мин.) перчим, добавляем сметану, зелень, и подаем. Если любите чеснок – покрошите в тарелку.

С этим блюдом хорошо сочетается бородинский хлеб. Классический рецепт борща можно изменить – варить со свининой, положить другие специи и т.д.

Ранее "Утро" публиковало рецепт сочных еврейских котлет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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