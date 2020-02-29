Как правильно готовить русский борщ
Чем накормить семью в обед? Если идеи иссякли, предложите родным наваристый борщ. "Утро" публикует классический рецепт.
Ингредиенты на 4 порции:
- Вода – 2 литра
- Говядина на косточке – 300 граммов
- Морковь – 1 штука
- Луковица – 1 штука
- Свекла – 1 средняя или полторы маленькие
- Томатная паста – 2 столовые ложки
- Лимонный сок – столовая ложка
- Растительное масло
- Картофель – 3 штуки
- Капуста белокочанная – 250-300 граммов
- Лавровый лист – 2 штуки
- Соль и перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
Пищевая и энергетическая ценность (на 100 граммов):
Калории: 30.6 ккал.
Белки: 1.7 гр.
Жиры: 1.7 гр.
Углеводы: 2.2 гр.
Пошаговый рецепт приготовления русского борща:
Шаг 1
Варим бульон. Заливаем мясо холодной водой и ставим кастрюлю на огонь на полтора часа. Когда начнет закипать, снимаем пену.
Шаг 2
Готовим зажарку. Шинкуем лук, морковь, обжариваем на сковороде. Свеклу натираем на терке и добавляем туда же. Выжимаем лимон, перемешиваем, даем еще потушиться и кладем томатную пасту. Оставляем на огне еще минут на пять и выключаем.
Шаг 3
Вынимаем из готового бульона для борща мясо.
Шаг 4
Режем капусту и высыпаем в кастрюлю. Варим семь-восемь минут и отправляем следом картошку.
Шаг 5
Остывшую говядину нарезаем и вместе с зажаркой кладем в кастрюлю. Для аромата бросаем туда же лаврушку, затем солим и ждем еще минут десять.
Шаг 6
Даем настояться (20-30 мин.) перчим, добавляем сметану, зелень, и подаем. Если любите чеснок – покрошите в тарелку.
С этим блюдом хорошо сочетается бородинский хлеб. Классический рецепт борща можно изменить – варить со свининой, положить другие специи и т.д.
Ранее "Утро" публиковало рецепт сочных еврейских котлет.
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