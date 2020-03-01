Рецепт изысканного итальянского угощения, которое получится приготовить быстро и без лишних хлопот

Рецепт домашней пиццы разнообразит вечер в семейном кругу и внесет итальянскую нотку в ужин. Блюдо готовится быстро и не потребует больших финансовых затрат.

Ингредиенты для пиццы в духовке:

Для теста: вода – 500 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Мука – 800 гр.

Масло растительное – 100 гр.

Соль – 1 ст. ложка

Сахар – 1 ст. ложка

Для начинки: колбаса – 300 гр.

Перец болгарский – 3 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сыр – 300 гр.

Соус томатный – 50-70 гр.

Грибы – 150 гр.

Пошаговый рецепт пиццы в домашних условиях:

Шаг 1

Смешиваем ингредиенты для теста и ставим в теплое место для подъема. Готовую массу выложите на стол и поделите на 8 равных кусков. Раскатайте каждую часть как можно тоньше и выложите на противень или в форму.

Шаг 2

Получившийся блин смазываем томатным соусом.

Шаг 3

Нашинкуйте ингредиенты для начинки: колбасу можно нарезать кольцами, болгарский перец – соломкой. Грибы важно измельчить как можно тоньше. Помидоры следует нашинковать полукольцами. Выложите все нарезанное на заготовку для пиццы. Сверху натрите сыр.

Шаг 4

Отправьте получившееся изделие из теста в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут. Ориентируйтесь на толщину теста и количество начинки.

Пиццу лучше подавать на стол горячей. Приятного аппетита!

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