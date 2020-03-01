Пицца в домашних условиях: даже гурманы останутся довольны
Рецепт домашней пиццы разнообразит вечер в семейном кругу и внесет итальянскую нотку в ужин. Блюдо готовится быстро и не потребует больших финансовых затрат.
Ингредиенты для пиццы в духовке:
- Для
теста: вода – 500 мл.
- Дрожжи свежие – 20 гр.
- Мука – 800 гр.
- Масло
растительное – 100 гр.
- Соль – 1 ст. ложка
- Сахар – 1 ст. ложка
- Для
начинки: колбаса – 300 гр.
- Перец
болгарский – 3 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Сыр – 300 гр.
- Соус
томатный – 50-70 гр.
- Грибы – 150 гр.
Пошаговый рецепт пиццы в домашних условиях:
Шаг 1
Смешиваем ингредиенты для теста и ставим в теплое место для подъема. Готовую массу выложите на стол и поделите на 8 равных кусков. Раскатайте каждую часть как можно тоньше и выложите на противень или в форму.
Шаг 2
Получившийся блин смазываем томатным соусом.
Шаг 3
Нашинкуйте ингредиенты для начинки: колбасу можно нарезать кольцами, болгарский перец – соломкой. Грибы важно измельчить как можно тоньше. Помидоры следует нашинковать полукольцами. Выложите все нарезанное на заготовку для пиццы. Сверху натрите сыр.
Шаг 4
Отправьте получившееся изделие из теста в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут. Ориентируйтесь на толщину теста и количество начинки.
Пиццу лучше подавать на стол горячей. Приятного аппетита!
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