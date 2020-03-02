Благодаря особому способу приготовления мясное изделие становится очень сочным

Приготовить котлеты по сомалийскому рецепту несложно – нужно лишь больше внимания уделить фаршу. Это блюдо африканской кухни отличается пышностью и сочностью. "Утро" делится простым рецептом приготовления котлет на сковороде.

Ингредиенты для пышных котлет:

Мясной фарш – 600 г

Яйца – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Белый хлеб – 70 г

Сухая горчица – 1 ч. л.

Черный перец – 0,5 ч. л.

Петрушка

Растительное масло

Пошаговый рецепт котлет по-сомалийски:

Шаг 1

Чтобы приготовить африканское традиционное блюдо, сначала необходимо замочить хлеб в воде – понадобится три ломтика. Затем отжать его и пропустить через мясорубку с фаршем, луком и петрушкой. В полученную смесь добавить соль и перец, а затем пропустить через мясорубку еще раз, благодаря чему сомалийские котлеты будут более воздушными.

Шаг 2

В фарш для вкуса добавляем сухую горчицу и желтки. Белки взбиваем отдельно до густой пены и вмешиваем в полученную смесь, лучше всего это делать деревянной лопаткой.

Шаг 3

Блюдо почти готово, осталось лишь сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон на растительном масле.

Приятного аппетита!

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