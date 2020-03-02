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Африканская кухня: побалуйте близких экзотическими котлетами

Африканская кухня: побалуйте близких экзотическими котлетами
Фото: pixabay.com
Благодаря особому способу приготовления мясное изделие становится очень сочным

Приготовить котлеты по сомалийскому рецепту несложно – нужно лишь больше внимания уделить фаршу. Это блюдо африканской кухни отличается пышностью и сочностью. "Утро" делится простым рецептом приготовления котлет на сковороде.

Ингредиенты для пышных котлет:

  • Мясной фарш – 600 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Белый хлеб – 70 г
  • Сухая горчица – 1 ч. л.
  • Черный перец – 0,5 ч. л.
  • Петрушка
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт котлет по-сомалийски:

Шаг 1

Чтобы приготовить африканское традиционное блюдо, сначала необходимо замочить хлеб в воде – понадобится три ломтика. Затем отжать его и пропустить через мясорубку с фаршем, луком и петрушкой. В полученную смесь добавить соль и перец, а затем пропустить через мясорубку еще раз, благодаря чему сомалийские котлеты будут более воздушными.

Шаг 2

В фарш для вкуса добавляем сухую горчицу и желтки. Белки взбиваем отдельно до густой пены и вмешиваем в полученную смесь, лучше всего это делать деревянной лопаткой.

Шаг 3

Блюдо почти готово, осталось лишь сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон на растительном масле.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом сочных еврейских котлет.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Козьма
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Утро постоянно выкладывает фото блюд совершенно не соответствующих рецептам, которые под этими картинками описаны. Зачем? Настолько некомпетентны сотрудники?
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