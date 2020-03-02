Секрет традиционной франсезиньи заключается в специальном соусе

Горячий бутерброд франсезинья – популярное в Португалии блюдо, которое готовится из хлеба и нескольких видов мяса. Это блюдо настолько сытное, что одной порции хватит на целый день. Секрет португальского сэндвича кроется в соусе, который придает блюду необычный вкус.

Ингредиенты для горячего бутерброда:

Хлеб для сэндвичей – 3 ломтика

Телятина – 2 куска

Сыр – 6 ломтиков

Свиные колбаски – 2 шт.

Бекон – 4 ломтика

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Пиво – 500 мл

Соус табаско

Лавровый лист

Соль

Перец

Пошаговый рецепт франсезиньи:

Шаг 1

Для того чтобы подать португальский бутерброд франсезинья важно правильно приготовить соус. Лук обжариваем на растительном масле, добавляем к нему морковь, лавровый лист и тушим около 5 минут. Затем вливаем табаско с пивом и протертыми томатами, солим, перчим и выпариваем жидкость в течение 15 минут на медленном огне.

Шаг 2

Соус для вкусного блюда почти готов. Далее необходимо вытащить лавровый лист и измельчить полученную смесь в блендере.

Шаг 3

Теперь формируем само горячее блюдо по-португальски. Тосты из хлеба слегка обжарить и выложить на первый ломтики телятины, накрыв их сыром. Далее – еще один кусок хлеба, на который нужно положить обжаренные колбаски и бекон. Накрываем все последним ломтиком хлеба.

Шаг 4

Весь сэндвич укрываем сыром и ставим в духовку приблизительно на 5 минут. Когда сыр расплавится, поливаем горячее блюдо заранее приготовленным соусом.

Знаменитая франсезинья готова. Сытное блюдо можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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