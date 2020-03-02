Сытный бутерброд в духовке: рецепт недорогого португальского блюда
Горячий бутерброд франсезинья – популярное в Португалии блюдо, которое готовится из хлеба и нескольких видов мяса. Это блюдо настолько сытное, что одной порции хватит на целый день. Секрет португальского сэндвича кроется в соусе, который придает блюду необычный вкус.
Ингредиенты для горячего бутерброда:
- Хлеб для сэндвичей – 3 ломтика
- Телятина – 2 куска
- Сыр – 6 ломтиков
- Свиные колбаски – 2 шт.
- Бекон – 4 ломтика
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Пиво – 500 мл
- Соус табаско
- Лавровый лист
- Соль
- Перец
Пошаговый рецепт франсезиньи:
Шаг 1
Для того чтобы подать португальский бутерброд франсезинья важно правильно приготовить соус. Лук обжариваем на растительном масле, добавляем к нему морковь, лавровый лист и тушим около 5 минут. Затем вливаем табаско с пивом и протертыми томатами, солим, перчим и выпариваем жидкость в течение 15 минут на медленном огне.
Шаг 2
Соус для вкусного блюда почти готов. Далее необходимо вытащить лавровый лист и измельчить полученную смесь в блендере.
Шаг 3
Теперь формируем само горячее блюдо по-португальски. Тосты из хлеба слегка обжарить и выложить на первый ломтики телятины, накрыв их сыром. Далее – еще один кусок хлеба, на который нужно положить обжаренные колбаски и бекон. Накрываем все последним ломтиком хлеба.
Шаг 4
Весь сэндвич укрываем сыром и ставим в духовку приблизительно на 5 минут. Когда сыр расплавится, поливаем горячее блюдо заранее приготовленным соусом.
Знаменитая франсезинья готова. Сытное блюдо можно подавать к столу. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось простым рецептом горячих бутербродов на завтрак.
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