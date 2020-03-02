Пошаговый рецепт блюда для Великого поста

Отказ от мяса, который сейчас соблюдают христиане, вовсе не значит, что питаться придется скучно и однообразно. Бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков поделился с "Утром" рецептом для постного меню: макароны с пикантным соусом и овощами легко можно приготовить дома и разнообразить свой рацион.



Ингредиенты:

Макароны Тальятелле –60 гр.

Лук шалот – 10 гр.

Чеснок свежий – 10 гр.

Оливковое масло –5 гр.

Соль – 4 гр.

Смесь перцев –2 гр.

Кенийская фасоль –30 гр.

Брокколи свежая – 70 гр.

Помидоры черри –40 гр.

Зеленый горошек свежемороженный –30 гр.

Зеленый базилик – 10 гр.

Соевое молоко –80 гр.

Растительное масло – 20 гр.

Мука – 50 гр.

Для песто:

Зеленый базилик – 230 гр.

Оливковое масло– 500 мл.

Очищенные кедровые орехи – 65 гр.

Чеснок свежий – 20 гр.

Соль – 2 гр.

Смесь перцев – 1 гр.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Постную пасту отвариваем аль денте – 4 мин в кипящей воде. В отдельной кастрюле, в кипящую воду опускаем брокколи и следом фасоль не больше чем на минуту, чтобы ускорить процесс приготовления. Овощи откидываем на дуршлаг, даем воде стечь

Шаг 2

Готовим соус песто: листья базилика опускаем в кипяток на 10 секунд, просушиваем на полотенце, закладываем все ингредиенты в чашу блендера и пробиваем до однородной консистенции.

Шаг 3

Подогреваем на сковороде оливковое масло. Чеснок чистим, нарезаем кубиками и бросаем в масло, добавляем брокколи, фасоль, горошек и обжариваем. Вливаем 50 мл. овощного бульона, после закипания добавляем соевое молоко. Отдельно 50 грамм муки и 25 грамм растительного масла, вымешиваем до состояния пасты. Чайную ложку полученной пасты добавляем в сковороду с овощами, чтобы соус стал более кремообразный. Добавляем песто, соль, перец. Кидаем крупные листья зеленого базилика, еще раз доводим до кипения, добавляем готовые макароны и держим буквально минуту.

Перед подачей украшаем помидорами черри и базиликом.

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