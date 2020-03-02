Постное меню: макароны с соусом и овощами
Отказ от
мяса, который сейчас соблюдают христиане, вовсе не значит, что питаться
придется скучно и однообразно. Бренд-шеф Restaurants
by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков поделился с "Утром"
рецептом для постного меню: макароны с пикантным соусом и овощами легко можно
приготовить дома и разнообразить свой рацион.
Ингредиенты:
- Макароны Тальятелле –60 гр.
- Лук шалот – 10 гр.
- Чеснок свежий – 10 гр.
- Оливковое масло –5 гр.
- Соль – 4 гр.
- Смесь перцев –2 гр.
- Кенийская фасоль –30 гр.
- Брокколи свежая – 70 гр.
- Помидоры черри –40 гр.
- Зеленый горошек свежемороженный –30 гр.
- Зеленый базилик – 10 гр.
- Соевое молоко –80 гр.
- Растительное масло – 20 гр.
- Мука – 50 гр.
- Для песто:
- Зеленый базилик – 230 гр.
- Оливковое масло– 500 мл.
- Очищенные кедровые орехи – 65 гр.
- Чеснок свежий – 20 гр.
- Соль – 2 гр.
- Смесь перцев – 1 гр.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Постную пасту отвариваем аль денте – 4 мин в кипящей воде. В отдельной кастрюле, в кипящую воду опускаем брокколи и следом фасоль не больше чем на минуту, чтобы ускорить процесс приготовления. Овощи откидываем на дуршлаг, даем воде стечь
Шаг 2
Готовим соус песто: листья базилика опускаем в кипяток на 10 секунд, просушиваем на полотенце, закладываем все ингредиенты в чашу блендера и пробиваем до однородной консистенции.
Шаг 3
Подогреваем на сковороде оливковое масло. Чеснок чистим, нарезаем кубиками и бросаем в масло, добавляем брокколи, фасоль, горошек и обжариваем. Вливаем 50 мл. овощного бульона, после закипания добавляем соевое молоко. Отдельно 50 грамм муки и 25 грамм растительного масла, вымешиваем до состояния пасты. Чайную ложку полученной пасты добавляем в сковороду с овощами, чтобы соус стал более кремообразный. Добавляем песто, соль, перец. Кидаем крупные листья зеленого базилика, еще раз доводим до кипения, добавляем готовые макароны и держим буквально минуту.
Перед подачей украшаем помидорами черри и базиликом.
Ранее "Утро" публиковало рецепт постных голубцов.
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