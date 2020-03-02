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Постное меню: макароны с соусом и овощами

Постное меню: макароны с соусом и овощами
Фото: пресс-служба
Пошаговый рецепт блюда для Великого поста

Отказ от мяса, который сейчас соблюдают христиане, вовсе не значит, что питаться придется скучно и однообразно. Бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков поделился с "Утром" рецептом для постного меню: макароны с пикантным соусом и овощами легко можно приготовить дома и разнообразить свой рацион.

Ингредиенты:

  • Макароны Тальятелле  –60 гр.
  • Лук шалот – 10 гр.
  • Чеснок свежий – 10 гр.
  • Оливковое масло –5 гр.
  • Соль – 4 гр.
  • Смесь перцев  –2 гр.
  • Кенийская фасоль –30 гр.
  • Брокколи свежая  – 70 гр.
  • Помидоры черри –40 гр.
  • Зеленый горошек свежемороженный –30 гр.
  • Зеленый базилик – 10 гр.
  • Соевое молоко –80 гр.
  • Растительное масло – 20 гр.
  • Мука – 50 гр.
  • Для песто:
  • Зеленый базилик  – 230 гр.
  • Оливковое масло– 500 мл.
  • Очищенные кедровые орехи – 65 гр.
  • Чеснок свежий – 20 гр.
  • Соль – 2 гр.
  • Смесь перцев – 1 гр. 

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Постную пасту отвариваем аль денте – 4 мин в кипящей воде. В отдельной кастрюле, в  кипящую воду опускаем брокколи и следом фасоль не больше чем на минуту, чтобы ускорить процесс приготовления. Овощи откидываем на дуршлаг, даем воде стечь

Шаг 2

Готовим соус песто: листья базилика опускаем в кипяток на 10 секунд, просушиваем на полотенце, закладываем все ингредиенты в чашу блендера и пробиваем до однородной консистенции. 

Шаг 3

Подогреваем на сковороде оливковое масло. Чеснок чистим, нарезаем кубиками и бросаем в масло, добавляем брокколи, фасоль, горошек и обжариваем. Вливаем 50 мл.  овощного бульона, после закипания добавляем соевое молоко. Отдельно 50 грамм муки и 25 грамм растительного масла, вымешиваем до состояния пасты. Чайную ложку полученной пасты добавляем в сковороду с овощами, чтобы соус стал более кремообразный. Добавляем песто, соль, перец. Кидаем крупные листья зеленого базилика, еще раз доводим до кипения, добавляем готовые макароны и держим буквально минуту. 

Перед подачей украшаем помидорами черри и базиликом.

Ранее "Утро" публиковало рецепт постных голубцов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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