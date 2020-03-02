Пошаговый рецепт пригодится тем, кто держит пост

Если банальные огурцы и помидоры надоели, время попробовать что-то новое. "Утро" предлагает сделать постный салат с тыквой и хурмой, рецептом которого поделился бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков.

Ингредиенты:

Сладкая тыква – 100 гр

Хурма –120 гр

Редис – 10 гр

Салат мангольд – 6 гр.

Кресс-салат – 2 гр.

Семена чиа – 2 гр.

Масло подсолнечное без запаха – 20 гр.

Смесь перцев – 1 гр.

Тимьян – 2 гр.

Сахар – 5 гр.

Для заправки:

Морковь – 400 гр.

Лимонный фреш – 200 гр.

Оливковое масло – 65 гр.

Сахар – 300 гр.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Тыкву моем, чистим от кожуры и косточек, режем кубиками. В глубокой миске перемешиваем тыкву с оливковым маслом, солью, перцем, тимьяном и запекаем при 180 градусах до состояния аль денте примерно 10 минут.

Шаг 2

Морковь для соуса чистим и отвариваем до состояния пюре, откидываем на сито, даем воде стечь. Если морковь не доварить, соус получится недостаточно однородным. В кастрюле с толстым дном вывариваем лимонный фреш с сахаром до сиропообразного состояния и светло-золотистого цвета. Горячий сироп смешиваем блендером с морковью до однородной консистенции. Добавляем в соус оливковое масло и соевый соус вместо соли.

Шаг 3

Выкладываем в тарелку листья салата, мангольд можно заменить рукколой, сверху кубики печеной тыквы, добавляем очищенную и порезанную тонкими ломтиками хурму, посыпаем семенами чиа и заливаем морковным соусом.

Пикантный постный салат с тыквой готов.

Ранее "Утро" публиковало рецепт легкого диетического салата.