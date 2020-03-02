Как в ресторане: необычный салат с тыквой
Если банальные огурцы и помидоры надоели, время попробовать что-то новое. "Утро" предлагает сделать постный салат с тыквой и хурмой, рецептом которого поделился бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков.
Ингредиенты:
- Сладкая тыква – 100 гр
- Хурма –120 гр
- Редис – 10 гр
- Салат мангольд – 6 гр.
- Кресс-салат – 2 гр.
- Семена чиа – 2 гр.
- Масло подсолнечное без запаха – 20 гр.
- Смесь перцев – 1 гр.
- Тимьян – 2 гр.
- Сахар – 5 гр.
- Для заправки:
- Морковь – 400 гр.
- Лимонный фреш – 200 гр.
- Оливковое масло – 65 гр.
- Сахар – 300 гр.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Тыкву моем, чистим от кожуры и косточек, режем кубиками. В глубокой миске перемешиваем тыкву с оливковым маслом, солью, перцем, тимьяном и запекаем при 180 градусах до состояния аль денте примерно 10 минут.
Шаг 2
Морковь для соуса чистим и отвариваем до состояния пюре, откидываем на сито, даем воде стечь. Если морковь не доварить, соус получится недостаточно однородным. В кастрюле с толстым дном вывариваем лимонный фреш с сахаром до сиропообразного состояния и светло-золотистого цвета. Горячий сироп смешиваем блендером с морковью до однородной консистенции. Добавляем в соус оливковое масло и соевый соус вместо соли.
Шаг 3
Выкладываем в тарелку листья салата, мангольд можно заменить рукколой, сверху кубики печеной тыквы, добавляем очищенную и порезанную тонкими ломтиками хурму, посыпаем семенами чиа и заливаем морковным соусом.
Пикантный постный салат с тыквой готов.
Ранее "Утро" публиковало рецепт легкого диетического салата.
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