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Как в ресторане: необычный салат с тыквой

Как в ресторане: необычный салат с тыквой
Фото: пресс-служба
Пошаговый рецепт пригодится тем, кто держит пост

Если банальные огурцы и помидоры надоели, время попробовать что-то новое. "Утро" предлагает сделать постный салат с тыквой и хурмой, рецептом которого поделился бренд-шеф Restaurants by Crocus Group – "LESNOY" Сергей Батуков.

Ингредиенты:

  • Сладкая тыква – 100 гр
  •  Хурма  –120 гр
  •  Редис – 10 гр
  • Салат мангольд – 6 гр.
  •  Кресс-салат – 2 гр.
  • Семена чиа – 2 гр.
  • Масло подсолнечное без запаха – 20 гр.
  • Смесь перцев  – 1 гр.
  • Тимьян – 2 гр.
  • Сахар – 5 гр.
  • Для заправки:
  • Морковь – 400 гр.
  • Лимонный фреш – 200 гр.
  • Оливковое масло – 65 гр.
  • Сахар – 300 гр.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Тыкву моем, чистим от кожуры и косточек, режем кубиками. В глубокой миске перемешиваем тыкву с оливковым маслом, солью, перцем, тимьяном и запекаем при 180 градусах до состояния аль денте примерно 10 минут. 

Шаг 2

Морковь для соуса чистим и отвариваем до состояния пюре, откидываем на сито, даем воде стечь. Если морковь не доварить, соус получится недостаточно однородным. В кастрюле с толстым дном вывариваем лимонный фреш с сахаром до сиропообразного состояния и светло-золотистого цвета. Горячий сироп смешиваем блендером с морковью до однородной консистенции. Добавляем в соус оливковое масло и соевый соус вместо соли. 

Шаг 3

Выкладываем в тарелку листья салата, мангольд можно заменить рукколой, сверху кубики печеной тыквы, добавляем очищенную и порезанную тонкими ломтиками хурму, посыпаем семенами чиа и заливаем морковным соусом.

Пикантный постный салат с тыквой готов.

Ранее "Утро" публиковало рецепт легкого диетического салата. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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