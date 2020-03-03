Котлеты из гречки: рецепт постного и недорогого угощения
Со 2 марта у православных начался Великий пост. В эти дни не принято есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако и постное меню может быть вкусным. Монастырские котлетки из гречки – лучшее тому доказательство.
Ингредиенты:
- Гречневая крупа – 1 стакан
- Картофель – взять по объему столько же, сколько и готовой гречки
- Репчатый лук 1 – 2 штуки
- Панировочные сухари, соль, растительное масло – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Сварить кашу-размазню из гречневой крупы. Чтобы готовые котлеты получились сочными, можно взять больше воды, чем требуется по инструкции для варки гречки.
Шаг 2
Репчатый лук для котлет мелко порезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.
Шаг 3
Натереть сырой картофель на мелкой терке. Лишний сок слить. Смешать картофель, вареную гречку и жареный лук.
Шаг 4
Сделать котлеты из получившейся массы, обвалять их в панировочных сухарях.
Шаг 5
Обжарить котлеты на растительном масле до золотистой корочки.
Это постное блюдо понравится всем – и взрослым, и детям. Те, кто любит мясо и не постится, могут обжарить лук вместе с мелко нарезанным беконом или мясным фаршем.
Ранее "Утро" поделилось лучшими постными рецептами.
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