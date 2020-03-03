Это простое блюдо получится вкусным и сытным

Со 2 марта у православных начался Великий пост. В эти дни не принято есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако и постное меню может быть вкусным. Монастырские котлетки из гречки – лучшее тому доказательство.



Ингредиенты:



Гречневая крупа – 1 стакан

Картофель – взять по объему столько же, сколько и готовой гречки

Репчатый лук 1 – 2 штуки

Панировочные сухари, соль, растительное масло – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Сварить кашу-размазню из гречневой крупы. Чтобы готовые котлеты получились сочными, можно взять больше воды, чем требуется по инструкции для варки гречки.

Шаг 2

Репчатый лук для котлет мелко порезать и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.

Шаг 3

Натереть сырой картофель на мелкой терке. Лишний сок слить. Смешать картофель, вареную гречку и жареный лук.

Шаг 4

Сделать котлеты из получившейся массы, обвалять их в панировочных сухарях.

Шаг 5

Обжарить котлеты на растительном масле до золотистой корочки.

Это постное блюдо понравится всем – и взрослым, и детям. Те, кто любит мясо и не постится, могут обжарить лук вместе с мелко нарезанным беконом или мясным фаршем.

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