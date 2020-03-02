Выпечка из детства обойдется совсем не дорого

Нежный и сочный манник получится из стандартного набора продуктов. Десерт для всей семьи получится немного влажным изнутри и не потребует дополнительной пропитки.

Ингредиенты для манника:

Манная крупа – 170 г

Яйца – 4 штуки

Молоко – 350 мл

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Ванилин – 1 щепотка

Соль

Приготовление:

Шаг 1

Яичные белки отделяем от желтков и отправляем в отдельной емкости в холодильник. В желтки высыпаем сахар и взбиваем миксером, пока они не превратятся в пышную массу.

Шаг 2

В охлажденные белки добавляем щепотку соли и также взбиваем миксером. Смешиваем манную крупу и ванилин с желтками, частями добавляем к массе белки. Продолжаем помешивать до однородной консистенции.

Шаг 3

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, посыпаем панировочными сухарями. Тесто выкладываем в форму, распределяем и ставим в духовку на температуру 170-180 градусов.

Шаг 4

Достаем манник примерно через 40 минут, заливаем теплым молоком и ставим десерт в духовку на финальные 5-7 минут.

Готовый манник можно украсить фруктами по вкусу или полить вареньем. На 100 гр пирога приходится всего 100 калорий!

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