Как у мамы: классический рецепт салата оливье
Это блюдо смело можно назвать самым популярным русским салатом. Что странно, ведь изначально он был придуман французским шеф-поваром Люсьеном Оливье в конце XIX века. Правда, тогда ингредиенты в нем были другие: раковые шейки, рябчики и куропатки заменяли колбасу. Ее в классический рецепт оливье стали добавлять только в советское время.
Ингредиенты:
- Картофель – 350 г
- Маринованные или соленые огурцы – 150 г
- Морковь – 1 шт.
- Зеленый горошек – 1 банка
- Яйца – 4 шт.
- Вареная колбаса – 300 г
- Майонез
Способ приготовления салата оливье: простой пошаговый рецепт
Шаг 1
В отдельной кастрюле отварить картофель в кожуре и морковь.
Шаг 2
Во второй кастрюле сварить вкрутую яйца.
Шаг 3
Остудить овощи и яйца, почистить.
Шаг 4
Пока первые ингредиенты варятся, можно порезать огурцы и колбасу. Для оливье по-советски нужно использовать именно вареную, а резать ее нужно маленькими кубиками. Также следует поступить с огурцами.
Шаг 5
Остывшие яйца, картошку и морковь режем кубиками.
Шаг 6
Теперь все продукты нужно смешать в одной емкости. Добавить немного соли, перца и заправить салат майонезом.
Таков классический рецепт оливье. Приятного аппетита! Ранее "Утро" давало рецепт постных котлеток из гречки.
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