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Как у мамы: классический рецепт салата оливье

Как у мамы: классический рецепт салата оливье
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Это блюдо имеет множество вариаций, но с пошаговым рецептом можно приготовить классический оливье с первой попытки

Это блюдо смело можно назвать самым популярным русским салатом. Что странно, ведь изначально он был придуман французским шеф-поваром Люсьеном Оливье в конце XIX века. Правда, тогда ингредиенты в нем были другие: раковые шейки, рябчики и куропатки заменяли колбасу. Ее в классический рецепт оливье стали добавлять только в советское время.

Ингредиенты:

  • Картофель – 350 г
  • Маринованные или соленые огурцы – 150 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Зеленый горошек – 1 банка
  • Яйца – 4 шт.
  • Вареная колбаса – 300 г
  • Майонез

Способ приготовления салата оливье: простой пошаговый рецепт 

Шаг 1

В отдельной кастрюле отварить картофель в кожуре и морковь.

Шаг 2

Во второй кастрюле сварить вкрутую яйца.

Шаг 3

Остудить овощи и яйца, почистить.

Шаг 4

Пока первые ингредиенты варятся, можно порезать огурцы и колбасу. Для оливье по-советски  нужно использовать именно вареную, а резать ее нужно маленькими кубиками. Также следует поступить с огурцами.

Шаг 5

Остывшие яйца, картошку и морковь режем кубиками.

Шаг 6

Теперь все продукты нужно смешать в одной емкости. Добавить немного соли, перца и заправить салат майонезом.

Совет. Если вы не планируете съесть весь салат за один раз, то лучше заправлять майонезом только часть ингредиентов – тогда в свежести салата не придется сомневаться.

Таков классический рецепт оливье. Приятного аппетита! Ранее "Утро" давало рецепт постных котлеток из гречки.

Рина КРАСНОВА

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