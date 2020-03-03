Необычные сочетания вкусов порадуют милых дам и их гостей

Главный весенний праздник не обойдется без семейного застолья. "Утро" предлагает несколько рецептов салатов, которые удивят не только вкусом, но и подачей. Одно из блюд выглядит как слоеный торт!

Салат с копченой курицей и ананасом

Ингредиенты:

Копченая курица (только мясо) – 350 г

Пекинская капуста – 150 г

Консервированная кукуруза – 150 г

Оливки без косточек – 150 г

Консервированные ананасы – 150 г

Соль и перец по вкусу

Петрушка – 20 г

Лимон – половина

Майонез – 4 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Нарезаем копченую курицу небольшими кусочками. Пекинскую капусту промываем, измельчаем и добавляем к мясу. В общую посуду надо нарезать ананасы: достаем фрукт из консервов и аккуратно разрезаем на одинаковые части.

Шаг 2

К заготовке салата добавляем кукурузу, оливки, майонез. Смешиваем салат, поливаем его соком из половины лимона, солим и перчим по вкусу. В конце блюдо можно украсить петрушкой.

Салат-торт с шампиньонами

Ингредиенты:

Куриная грудка – 450 г

Маринованные шампиньоны – 450 г

Картофель – 500 г

Маринованные огурцы – 200 г

Морковь по-корейски – 200 г

Твердый сыр – 200 г

Майонез – 200 г

Зеленый лук – 60 г

Укроп – 30 г

Упаковка соленой соломки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отвариваем курицу и нарезаем мясо небольшими кусочками. Картофель варим в мундире и также измельчаем до мелких кубиков.

Шаг 2

В подготовленную форму круглой формы выкладываем маринованные шампиньоны шляпками вниз, выкладываем на первый слой измельченный укроп и лук. Равномерно распределяем зелень, чтобы не осталось пробелов. Следующим уровнем выкладываем картофель и поливаем майонезом в форме сеточки.

Шаг 3

Сверху майонеза выкладываем нарезанные маринованные огурцы. Следом добавляем в салат продукты в следующей последовательности: вареная курица, морковь по-корейски, натертый твердый сыр. Все ингредиенты плотно утрамбовываем, между ними не забываем сделать сеточки из майонеза.

Шаг 4

Накрываем верх салата тарелкой и переворачиваем, чтобы шляпки грибов смотрели вверх. Снимаем форму и начинаем прикреплять к блюду снаружи соломку, чтобы получился "заборчик". Соленую соломку лучше ломать пополам. Салат можно украсить овощами и зеленью перед подачей.

Салат с опятами



Ингредиенты:



Маринованные опята – 300 г

Соленые огурцы – 250 г

Куриное филе – 350 г

Картофель – 550 г

Зеленый лук и петрушка – 1 пучок

Майонез – 5 ст. л.

Черный перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отвариваем куриное мясо и картофель, нарезаем небольшими кусочками вместе с огурцами, луком и петрушкой. Смешиваем все ингредиенты с опятами и майонезом, пока не получится однородная масса. Добавляем в салат перец по вкусу, выкладываем в круглые формы. Сверху блюдо можно украсить грибами и зеленью.

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