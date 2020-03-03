Салаты на 8 марта: лучшие рецепты к праздничному столу
Главный весенний праздник не обойдется без семейного застолья. "Утро" предлагает несколько рецептов салатов, которые удивят не только вкусом, но и подачей. Одно из блюд выглядит как слоеный торт!
Салат с копченой курицей и ананасом
Ингредиенты:
- Копченая курица (только мясо) – 350 г
- Пекинская капуста – 150 г
- Консервированная кукуруза – 150 г
- Оливки без косточек – 150 г
- Консервированные ананасы – 150 г
- Соль и перец по вкусу
- Петрушка – 20 г
- Лимон – половина
- Майонез – 4 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Нарезаем копченую курицу небольшими кусочками. Пекинскую капусту промываем, измельчаем и добавляем к мясу. В общую посуду надо нарезать ананасы: достаем фрукт из консервов и аккуратно разрезаем на одинаковые части.
Шаг 2
К заготовке салата добавляем кукурузу, оливки, майонез. Смешиваем салат, поливаем его соком из половины лимона, солим и перчим по вкусу. В конце блюдо можно украсить петрушкой.
Салат-торт с шампиньонами
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 450 г
- Маринованные шампиньоны – 450 г
- Картофель – 500 г
- Маринованные огурцы – 200 г
- Морковь по-корейски – 200 г
- Твердый сыр – 200 г
- Майонез – 200 г
- Зеленый лук – 60 г
- Укроп – 30 г
- Упаковка соленой соломки
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Отвариваем курицу и нарезаем мясо небольшими кусочками. Картофель варим в мундире и также измельчаем до мелких кубиков.
Шаг 2
В подготовленную форму круглой формы выкладываем маринованные шампиньоны шляпками вниз, выкладываем на первый слой измельченный укроп и лук. Равномерно распределяем зелень, чтобы не осталось пробелов. Следующим уровнем выкладываем картофель и поливаем майонезом в форме сеточки.
Шаг 3
Сверху майонеза выкладываем нарезанные маринованные огурцы. Следом добавляем в салат продукты в следующей последовательности: вареная курица, морковь по-корейски, натертый твердый сыр. Все ингредиенты плотно утрамбовываем, между ними не забываем сделать сеточки из майонеза.
Шаг 4
Накрываем верх салата тарелкой и переворачиваем, чтобы шляпки грибов смотрели вверх. Снимаем форму и начинаем прикреплять к блюду снаружи соломку, чтобы получился "заборчик". Соленую соломку лучше ломать пополам. Салат можно украсить овощами и зеленью перед подачей.
Салат с опятами
Ингредиенты:
- Маринованные опята – 300 г
- Соленые огурцы – 250 г
- Куриное филе – 350 г
- Картофель – 550 г
- Зеленый лук и петрушка – 1 пучок
- Майонез – 5 ст. л.
- Черный перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Отвариваем куриное мясо и картофель, нарезаем небольшими кусочками вместе с огурцами, луком и петрушкой. Смешиваем все ингредиенты с опятами и майонезом, пока не получится однородная масса. Добавляем в салат перец по вкусу, выкладываем в круглые формы. Сверху блюдо можно украсить грибами и зеленью.
Ранее "Утро" рассказало, как приготовить простую лепешку из картофеля на сковороде.
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