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Салаты на 8 марта: лучшие рецепты к праздничному столу

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Необычные сочетания вкусов порадуют милых дам и их гостей

Главный весенний праздник не обойдется без семейного застолья. "Утро" предлагает несколько рецептов салатов, которые удивят не только вкусом, но и подачей. Одно из блюд выглядит как слоеный торт!

Салат с копченой курицей и ананасом  

Ингредиенты:

  • Копченая курица (только мясо) – 350 г
  • Пекинская капуста – 150 г
  • Консервированная кукуруза – 150 г
  • Оливки без косточек – 150 г
  • Консервированные ананасы – 150 г
  • Соль и перец по вкусу
  • Петрушка – 20 г
  • Лимон – половина
  • Майонез – 4 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Нарезаем копченую курицу небольшими кусочками. Пекинскую капусту промываем, измельчаем и добавляем к мясу. В общую посуду надо нарезать ананасы: достаем фрукт из консервов и аккуратно разрезаем на одинаковые части.

Шаг 2

К заготовке салата добавляем кукурузу, оливки, майонез. Смешиваем салат, поливаем его соком из половины лимона, солим и перчим по вкусу. В конце блюдо можно украсить петрушкой.

Салат-торт с шампиньонами

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 450 г
  • Маринованные шампиньоны – 450 г
  • Картофель – 500 г
  • Маринованные огурцы – 200 г
  • Морковь по-корейски – 200 г
  • Твердый сыр – 200 г
  • Майонез – 200 г
  • Зеленый лук – 60 г
  • Укроп – 30 г
  • Упаковка соленой соломки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отвариваем курицу и нарезаем мясо небольшими кусочками. Картофель варим в мундире и также измельчаем до мелких кубиков.

Шаг 2

В подготовленную форму круглой формы выкладываем маринованные шампиньоны шляпками вниз, выкладываем на первый слой измельченный укроп и лук. Равномерно распределяем зелень, чтобы не осталось пробелов. Следующим уровнем выкладываем картофель и поливаем майонезом в форме сеточки.

Шаг 3

Сверху майонеза выкладываем нарезанные маринованные огурцы. Следом добавляем в салат продукты в следующей последовательности: вареная курица, морковь по-корейски, натертый твердый сыр. Все ингредиенты плотно утрамбовываем, между ними не забываем сделать сеточки из майонеза.

Шаг 4

Накрываем верх салата тарелкой и переворачиваем, чтобы шляпки грибов смотрели вверх. Снимаем форму и начинаем прикреплять к блюду снаружи соломку, чтобы получился "заборчик". Соленую соломку лучше ломать пополам. Салат можно украсить овощами и зеленью перед подачей.

Салат с опятами

Ингредиенты:

  • Маринованные опята – 300 г
  • Соленые огурцы – 250 г
  • Куриное филе – 350 г
  • Картофель – 550 г
  • Зеленый лук и петрушка – 1 пучок
  • Майонез – 5 ст. л.
  • Черный перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отвариваем куриное мясо и картофель, нарезаем небольшими кусочками вместе с огурцами, луком и петрушкой. Смешиваем все ингредиенты с опятами и майонезом, пока не получится однородная масса. Добавляем в салат перец по вкусу, выкладываем в круглые формы. Сверху блюдо можно украсить грибами и зеленью.

Ранее "Утро" рассказало, как приготовить простую лепешку из картофеля на сковороде

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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