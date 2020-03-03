Мужское здоровье восстановят продукты в необычных сочетаниях

Чтобы добиться успехов в личной жизни, достаточно придерживаться определенной диеты в питании. С древних времен сохранились рецепты, которые советовали мужчинам при проблеме с потенцией.

"Утро" выбрало два блюда, который подойдут в решении деликатной проблемы.

Китайский рецепт с кальмарами

Ингредиенты:

Кальмары – 100 г

Свинина – 100 г

Помидоры – 100 г

Чеснок – 50 г

Приготовление:

Шаг 1

Мясо очищаем и нарезаем небольшими кусочками. Добавляем к смеси ломтики помидоров и перемешиваем. Продукты варим вместе с дольками чеснока в 0,5 л воды.

Шаг 2

Блюдо варим 30 минут, помешиваем по мере готовности. Его советуют есть 1-2 недели один раз в день.

Древнерусский рецепт

Ингредиенты:

Крыжовник – 200 г

Красная смородина – 200 г

Земляника – 200 г

Коньяк – 500 г

Приготовление:



Шаг 1

Выживаем сок из ягод и смешиваем с алкогольными напитком. Будущая настойка должна быть однородного цвета.

Шаг 2

Настойку надо хранить в прохладном месте две недели перед употреблением. Напиток можно употреблять перед свиданием.



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