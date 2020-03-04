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Закуска "Амурная": рецепт копченого блюда для застолья

Закуска "Амурная": рецепт копченого блюда для застолья
Фото: pixabay.com
Для приготовления деликатеса понадобится всего 4 основных продукта

Закуска "Амурная" – поистине универсальное блюдо, которое отлично подойдет и для праздничного стола, и в качестве дополнения к обеду или ужину. Кроме того, это блюдо очень простое и вкусное, а подавать его можно несколькими способами: как простой салат с копченой колбасой, как начинку для тарталеток или просто намазать на тост или багет.

Ингредиенты для закуски с сыром:

  • Сушеные грибы – 50 г
  • Сырокопченая колбаса – 100 г
  • Копченый сыр – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок
  • Майонез

Пошаговый рецепт закуски:

Шаг 1

Чтобы приготовить это аппетитное мясное блюдо, необходимо для начала залить сушеные грибы кипятком приблизительно на два часа. Тем временем нарезаем и обжариваем лук до золотистого цвета на растительном масле.

Шаг 2

Грибы варим в течение 30 минут. Затем отжимаем и пропускаем вместе с готовым луком через мясорубку.

Шаг 3

Далее для приготовления холодной закуски нарезаем колбасу кубиками, а сыр натираем. Пропускаем чеснок через пресс и смешиваем все ингредиенты для праздничного блюда.

Шаг 4

Простая закуска, которую можно подать как салат, почти готова. Осталось лишь заправить ее майонезом или сметаной.

Подавать на стол можно в качестве салата с сыром или начинки для бутербродов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом сырной закуски для праздничного застолья.

Карина СИРАЗОВА

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