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Хрустящие и сочные: рецепт картофельных драников на завтрак

Хрустящие и сочные: рецепт картофельных драников на завтрак
Фото: rnu/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Нежный соус из сметаны придаст блюду изысканный вкус

Картофельные драники давно стали неотъемлемой часть белорусской кухни, однако блюдо не менее популярно и в России. Оладьи из картофеля получаются хрустящими снаружи, но мягкими и сочными внутри, а для приготовления аппетитного блюда понадобится всего пять продуктов. Драники с сыром отлично подойдут на завтрак или как дополнение к основному блюду на обед.

Ингредиенты для горячего блюда:

  • Картофель – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр – 60 г
  • Сухари – 30 г
  • Мука
  • Соль, паприка
  • Горчица
  • Сметана – 5 ст. л.
  • Чеснок
  • Сливочное масло
  • Уксус – 1 ч. л.
  • Свежая зелень

Пошаговый рецепт драников из картофеля:

Шаг 1

Чтобы приготовить традиционное блюдо, сначала чистим и крупно натираем картофель. Получившуюся массу выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя жидкость.

Шаг 2

Затем взбиваем яйца с тертым твердым сыром и горчицей.

Шаг 3

В отдельной тарелке смешиваем муку и сухари для панировки, чтобы будущие драники не разваливались.

Шаг 4

Простое и вкусное блюдо почти готово. Теперь формируем оладьи. Из тертого картофеля делаем небольшие шарики, окунаем их в яйца, а затем – в панировочные сухари. Каждый из получившихся драников обжариваем на сливочном масле по 5 минут с каждой стороны. Добавляем соль, перец и немного паприки.

Шаг 5

Картофельные оладьи можно подать со специальным соусом, который сделает блюдо не только хрустящим, но и нежным. Чтобы его приготовить, необходимо смешать мелко нарезанную зелень, паприку, сметану и уксус. Добавляем измельченный чеснок и подаем на стол вместе с драниками.

Ароматное блюдо из картофеля готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом картофельной лепешки на сковороде.

Карина СИРАЗОВА

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