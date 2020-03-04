Хрустящие и сочные: рецепт картофельных драников на завтрак
Картофельные драники давно стали неотъемлемой часть белорусской кухни, однако блюдо не менее популярно и в России. Оладьи из картофеля получаются хрустящими снаружи, но мягкими и сочными внутри, а для приготовления аппетитного блюда понадобится всего пять продуктов. Драники с сыром отлично подойдут на завтрак или как дополнение к основному блюду на обед.
Ингредиенты для горячего блюда:
- Картофель – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Сыр – 60 г
- Сухари – 30 г
- Мука
- Соль, паприка
- Горчица
- Сметана – 5 ст. л.
- Чеснок
- Сливочное масло
- Уксус – 1 ч. л.
- Свежая зелень
Пошаговый рецепт драников из картофеля:
Шаг 1
Чтобы приготовить традиционное блюдо, сначала чистим и крупно натираем картофель. Получившуюся массу выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя жидкость.
Шаг 2
Затем взбиваем яйца с тертым твердым сыром и горчицей.
Шаг 3
В отдельной тарелке смешиваем муку и сухари для панировки, чтобы будущие драники не разваливались.
Шаг 4
Простое и вкусное блюдо почти готово. Теперь формируем оладьи. Из тертого картофеля делаем небольшие шарики, окунаем их в яйца, а затем – в панировочные сухари. Каждый из получившихся драников обжариваем на сливочном масле по 5 минут с каждой стороны. Добавляем соль, перец и немного паприки.
Шаг 5
Картофельные оладьи можно подать со специальным соусом, который сделает блюдо не только хрустящим, но и нежным. Чтобы его приготовить, необходимо смешать мелко нарезанную зелень, паприку, сметану и уксус. Добавляем измельченный чеснок и подаем на стол вместе с драниками.
Ароматное блюдо из картофеля готово. Приятного аппетита!
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