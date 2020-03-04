Нежный соус из сметаны придаст блюду изысканный вкус

Картофельные драники давно стали неотъемлемой часть белорусской кухни, однако блюдо не менее популярно и в России. Оладьи из картофеля получаются хрустящими снаружи, но мягкими и сочными внутри, а для приготовления аппетитного блюда понадобится всего пять продуктов. Драники с сыром отлично подойдут на завтрак или как дополнение к основному блюду на обед.

Ингредиенты для горячего блюда:

Картофель – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Сыр – 60 г

Сухари – 30 г

Мука

Соль, паприка

Горчица

Сметана – 5 ст. л.

Чеснок

Сливочное масло

Уксус – 1 ч. л.

Свежая зелень

Пошаговый рецепт драников из картофеля:

Шаг 1

Чтобы приготовить традиционное блюдо, сначала чистим и крупно натираем картофель. Получившуюся массу выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя жидкость.

Шаг 2

Затем взбиваем яйца с тертым твердым сыром и горчицей.

Шаг 3

В отдельной тарелке смешиваем муку и сухари для панировки, чтобы будущие драники не разваливались.

Шаг 4

Простое и вкусное блюдо почти готово. Теперь формируем оладьи. Из тертого картофеля делаем небольшие шарики, окунаем их в яйца, а затем – в панировочные сухари. Каждый из получившихся драников обжариваем на сливочном масле по 5 минут с каждой стороны. Добавляем соль, перец и немного паприки.

Шаг 5

Картофельные оладьи можно подать со специальным соусом, который сделает блюдо не только хрустящим, но и нежным. Чтобы его приготовить, необходимо смешать мелко нарезанную зелень, паприку, сметану и уксус. Добавляем измельченный чеснок и подаем на стол вместе с драниками.

Ароматное блюдо из картофеля готово. Приятного аппетита!

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