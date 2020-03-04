Что-то новенькое: оригинальный способ приготовления риса
Традиционный гарнир можно готовить не только привычным способом. Понадобятся лишь сковорода или сотейник и минимальный набор продуктов. Все ингредиенты, как правило, у каждой хозяйки всегда есть под рукой. Главное – не забыть добавить приправы, которые добавят блюду пикантности.
Ингредиенты:
- Рис – 1 стакан
- Вода – 1,8 стакана
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Сладкая паприка – 1 ч. л.
- Молоты перец чили – 1-4 ч. л.
- Соль – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Сначала готовим так называемую зажарку. Для этого нарезанный кубиками лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляем в сковороду паприку и перец чили. Все перемешиваем.
Шаг 2
В лук с приправами отправляем томатную пасту, кислоту которой поможет нейтрализовать сахар. Небольшого количества будет достаточно. Перемешиваем наше ассорти.
Шаг 3
Туда же кладем заранее промытый рис. Его необходимо обжаривать в течение двух-трех минут, регулярно помешивая.
Шаг 4
После этого в стакане с водой размешиваем соль и вливаем жидкость в сковороду. Под крышкой рис в томатной пасте варится примерно 18 минут.
Шаг 5
Сковороду можно снять с плиты. И дать блюду настояться. Десяти минут будет достаточно. Кушать подано!
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