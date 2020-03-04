Рецепт знают немногие хозяйки

Традиционный гарнир можно готовить не только привычным способом. Понадобятся лишь сковорода или сотейник и минимальный набор продуктов. Все ингредиенты, как правило, у каждой хозяйки всегда есть под рукой. Главное – не забыть добавить приправы, которые добавят блюду пикантности.

Ингредиенты:

Рис – 1 стакан

– 1 стакан Вода – 1,8 стакана

– 1,8 стакана Томатная паста – 1 ст. л.

– 1 ст. л. Лук – 1 шт.

– 1 шт. Растительное масло – 3 ст. л.

– 3 ст. л. Сладкая паприка – 1 ч. л.

– 1 ч. л. Молоты перец чили – 1-4 ч. л.

– 1-4 ч. л. Соль – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Сначала готовим так называемую зажарку. Для этого нарезанный кубиками лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляем в сковороду паприку и перец чили. Все перемешиваем.

Шаг 2

В лук с приправами отправляем томатную пасту, кислоту которой поможет нейтрализовать сахар. Небольшого количества будет достаточно. Перемешиваем наше ассорти.

Шаг 3

Туда же кладем заранее промытый рис. Его необходимо обжаривать в течение двух-трех минут, регулярно помешивая.

Шаг 4

После этого в стакане с водой размешиваем соль и вливаем жидкость в сковороду. Под крышкой рис в томатной пасте варится примерно 18 минут.

Шаг 5

Сковороду можно снять с плиты. И дать блюду настояться. Десяти минут будет достаточно. Кушать подано!

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