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Что-то новенькое: оригинальный способ приготовления риса

Что-то новенькое: оригинальный способ приготовления риса
Фото: pixabay.com
Рецепт знают немногие хозяйки

Традиционный гарнир можно готовить не только привычным способом. Понадобятся лишь сковорода или сотейник и минимальный набор продуктов. Все ингредиенты, как правило, у каждой хозяйки всегда есть под рукой. Главное – не забыть добавить приправы, которые добавят  блюду пикантности. 

Ингредиенты:

  • Рис – 1 стакан
  • Вода – 1,8 стакана
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Сладкая паприка – 1 ч. л.
  • Молоты перец чили – 1-4 ч. л. 
  • Соль  – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Сначала готовим так называемую зажарку. Для этого нарезанный кубиками лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляем в сковороду паприку и перец чили. Все перемешиваем. 

Шаг 2

В лук с приправами отправляем томатную пасту, кислоту которой поможет нейтрализовать сахар. Небольшого количества будет достаточно. Перемешиваем наше ассорти.

Шаг 3

Туда же кладем заранее промытый рис. Его необходимо обжаривать в течение двух-трех минут, регулярно помешивая. 

Шаг 4

После этого в стакане с водой размешиваем соль и вливаем жидкость в сковороду. Под крышкой рис в томатной пасте варится примерно 18 минут.

Шаг 5

Сковороду можно снять с плиты. И дать блюду настояться. Десяти минут будет достаточно. Кушать подано!

Ранее "Утро" поделилось рецептом полноценного ужина в микроволновке. 

Ксения АНДРЕЕВА

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