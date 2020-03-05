Закуска понравится прекрасным дамам, ее сможет сделать даже начинающий повар

Сделать праздничный салат, чтобы порадовать любимую женщину, под силу любому кавалеру. Нужно всего лишь аккуратно порезать вареные яйца и крабовые палочки и открыть баночку консервированной кукурузы. Добавить майонез – и салат готов.



Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Яйца – 3 штуки

Консервированная кукуруза – 360 г

Майонез – по вкусу

Зелень для украшения салата – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Яйца отварить до готовности в течение 10 минут. Крабовые палочки для салата разморозить.

Шаг 2

Порезать кубиками яйца и крабовые палочки. Салат получится вкуснее, если кусочки будут одинакового размера.

Шаг 3

Сделать салат: смешать в миске яйца, крабовые палочки и половину консервированной кукурузы. Добавить майонез по вкусу. Оставшуюся кукурузу использовать для украшения, выложив зерна сверху. Можно разложить салат в виде цифры "восемь" – так блюдо будет выглядеть особенно нарядно.

Ранее "Утро" поделилось рецептом полезного витаминного крабового салата с капустой.