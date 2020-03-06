Для приготовления ароматного блюда понадобится всего 5 продуктов

Запеченный в духовке картофель станет отличным украшением любого стола. Рецепт этого праздничного кушанья потребует минимум усилий и продуктов. Кроме того, блюдо из картофеля невероятно сытное и точно понравится всем гостям.

Ингредиенты для горячего блюда:

Картофель – 8 шт.

Яйца – 2 шт.

Брынза – 100 г

Ветчина – 100 г

Сливки – 70 мл

Соль, специи

Пошаговый рецепт запеченного картофеля:

Шаг 1

Чтобы приготовить вкусное блюдо на второе, сначала варим картофель в мундире. Когда он остынет, каждый овощ разрезаем пополам и аккуратно вычищаем середину так, чтобы остались края около 1 сантиметра.

Шаг 2

Теперь готовим начинку. Яйца взбиваем со сливками, смешиваем их с сыром, мелко порезанной ветчиной и удаленной из картофельных лодочек мякотью.

Шаг 3

Получившейся начинкой заполняем половинки картофеля, при желании посыпаем зеленью и специями. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут.

Запеченный картофель с сыром готов, можно подавать простое блюдо на стол. Приятного аппетита!

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